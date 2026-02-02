成大博物館「總圖書館設計圖組」共55幅見證美援建築風華 獲指定為臺南市古物





成大博物館所典藏之《臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖》圖組共55幅，1月27日正式獲臺南市政府公告指定為古物。

這是成大博物館繼「若槻道隆校長敕任官大禮服」後，第二組獲得法定文化資產身分的珍貴典藏，具高度歷史價值與建築學研究意義。

這批圖組所描繪的主體「原臺灣省立成功大學總圖書館」（現為臺南市登錄歷史建築）落成於1959年，是美援時期臺灣現代主義建築的代表性里程碑。圖紙清晰揭示了當年由美國普渡大學（Purdue University）顧問教授與成大建築系師生共同創作的軌跡。

設計團隊匯聚了當時成大建築系的指標性人物，包括王濟昌、吳梅興及謝永溪3位老師，而簽證欄則留有普渡大學傅立爾（W. I. Freel）教授的署名。圖紙標題多採中英對照，生動刻劃出1950年代「美援普渡」時期中美技術合作、學術交流的時代特徵。

成大博物館表示，這批圖紙是由建築系傅朝卿名譽教授於2016年慷慨餽贈。自2007年成立以來，成大博物館作為全臺首座一級編制之大學博物館，始終致力於校史與臺灣重要文物的蒐集研究。

在國立臺灣歷史博物館的協助下，這批圖組已完成高品質數位化，並公開於本館查詢系統供大眾閱覽。未來，成大博物館將持續發揮大學博物館的專業與公共角色，肩負起保存臺灣文化資產、推廣建築遺產教育的重要社會責任。

