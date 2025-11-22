成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
（中央社記者趙敏雅台北22日電）國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。
國家太空中心（TASA）透過新聞稿說明，成大航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行TASA科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科研火箭，AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30位學生。
TASA說明，AfterLight 1長度210公分，直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤。箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘。任務目的為累積團隊發射經驗，建立完善工程架構、培養工程倫理，並取得實際飛行數據與模擬結果比對分析。
AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇指出，今天清晨配合風速調整火箭發射仰角，從原本規劃的80度降為75度，射高從預計最高1公里降為761公尺，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，將結合環境參數回校分析，作為後續火箭任務參考。
成大機械系4年級生、AfterLight 1安全指揮官游鈞閎說，兩節式火箭原預計飛行至最高點後，鼻錐開啟彈出降落傘，並於濺落前脫節，拋棄密度較高的發動機段，使酬載段能更容易浮於海面以利回收，雖然今天脫節設計未完整啟動進行驗證，但這次火箭研製經驗有助培養團隊協作能力與工程能力。
游鈞閎分享，AfterLight 1大部分成員來自太空推進研究社，涵蓋航太、機械、物理、電機、資訊工程等科系學生，平均每週花6至8小時社團時間準備任務，社團已在規劃不同的火箭設計，將持續進行研究。
TASA表示，為培養運載火箭研發人才，持續落實國科會政策，透過委由學研界執行科研火箭計畫提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。為補足台灣太空產業鏈中太空運輸的缺口，TASA已在國科會政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫。
為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，TASA強調，國科會在屏東旭海設置短期科研探空火箭發射場域，至今已提供11次科研探空火箭發射，包含陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth、SSTO、Asfaloth-2025，淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，成功大學兩節式混合火箭及今日的AfterLight 1。（編輯：翟思嘉）1141122
其他人也在看
自製「福衛八號」11月27日美國升空
台灣自主研發的第一個光學遙測衛星「福衛八號」，先前因為美國政府關門、而延誤發射，現在美國政府重啟運作後最新進展是，目前暫定將在11月27日凌晨，搭載美國SPACEX的「獵鷹9號」火箭，由加州「范登堡太...華視 ・ 1 天前
彗星3I/ATLAS 比太陽系還要古老
被外界稱為神秘星際訪客的星際天體3I/ATLAS，美國國家航空暨太空總署首度公 開一系列影像，NASA澄清，這並非是外界認為的外星太空船，這顆彗星的真面目，竟然比太陽系還要古老，將在12月19日以...大愛電視 ・ 1 天前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 12 小時前
路透揭中國「影子海軍」民間貨船渡輪演練奪台行動
中國在外交和軍事上，對台灣襲擾也沒有間斷，近日路透社透過衛星影像追蹤，中國在8月的海上軍演狀況，發現有民間貨船和渡輪組成影子海軍，演練奪台行動，而這些貨船吃水很淺，能夠在缺乏港口設施下，藉著斜板直接把車輛裝備卸載到沙灘上。公視新聞網 ・ 1 天前
成大自製科研火箭旭海升空 射高761公尺獲完整飛行數據
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」聯手學生社團「太空推進研究社」（ISP），今（22）日清晨6時30分在屏東旭海科研火箭發射場，成功發射首枚自製科研火箭「AfterLight 1」！火箭推進6秒、總飛行時間60秒，最高射程高達761公尺，雖因風速影響調整仰角，回收系統未完全啟動，但航電系統完整記自由時報 ・ 9 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 12 小時前
成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海升空 (圖)
國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，22日上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺。中央社 ・ 8 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 12 小時前
成大與附屬南工攜企業簽署MOU 工業4.0智控中心揭牌
記者汪惠松／永康報導 成功大學與附屬成大南工攜手自動化領域領導企業—歐姆龍（ＯＭＲＯ…中華日報 ・ 1 天前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 7 小時前
中國客不來了？日本商家淡化外交爭端對旅遊業影響
法新社今天(25日)報導，自從北京因為外交爭端發布旅遊警告後，東京的店家發現中國客的人數減少了，但是他們對此並沒有過度擔憂。 自從日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)這個月發表有關台灣的言論後，北京與東京關係持續惡化，引發了對於高級精品店、麵食餐館和飯店等遊客消費場所受到影響的憂心。 但東京的商家大致上對此蠻不在乎。 東京首飾店的經理伊藤(Shiina Ito)表示，「雖然中國客人變少，但日本顧客來店裡倒是變得容易些了，所以我們的銷售並沒有真的下滑」。 在她位於東京傳統的淺草區(Asakusa)的店舖，中國客通常佔了她半數的客人。日本的許多旅遊與零售商店非常仰賴中國遊客，從壽司到護膚產品的各式商品，他們的平均消費要高於其他外國觀光客。 在某些飯店、設計師服飾店甚至是藥局，都備有能說中文的店員，百貨公司也常有中文標誌。 位於東京高檔的銀座區(Ginza)、在Instagram享有人氣的烏龍麵店經理山本(Yuki Yamamoto)表示，在中國警告公民不要到日本之後，這幾天來他並未注意到在銷售上有任何立即影響。 山本表示，「我認為沒有出現任何突然的、大幅度的變化」，儘管他估計，中央廣播電台 ・ 8 小時前
棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅
棒球／日媒爆料：林安可確定加盟西武獅EBC東森新聞 ・ 13 小時前
最古老RNA成功被提取 來自4萬年前幼年長毛象遺骸
科學家從一隻4萬年前幼年長毛象遺骸的皮膚上，提取出當今世上最古老的RNA。所謂RNA就像細胞裡的任務清單，讓科學家得以了解，這隻長毛象在臨死之前，細胞內正在進行那些工作，也為上古時代的生物與病毒研究，開闢了一條新道路。公視新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 6 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 3 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 12 小時前