成大土木系師生參訪安平漁港跨港大橋工程 瞭解工程實務與開拓廉政視野

▲成功大學土木工程學系師生組隊參訪臺南市安平漁港跨港大橋新建工程，瞭解工程實務與開拓廉政視野。（記者李嘉祥攝）

「臺南市安平漁港跨港大橋新建工程」設計以安全、美學與環境共榮為核心，吸引成功大學土木工程學系師生組隊參訪，工務局新建工程科說明工程設計理念及目前進度，南市政風處及工務局政風室並介紹採購廉政平台辦理情形；成大土木工系師生也實地走訪施工現場並進行意見交流，共同關注工程品質與進度，體驗南市府推動優質建設決心。

市長黃偉哲表示，透過學校參訪，有助於相關系所了解公共工程設計理念及臺南重大市政建設進度，也希冀協助大專院校相關系所更深入了解實務面挑戰，啟發未來投入公共建設的熱情。

工務局主任秘書邱乾艷接待參訪師生，介紹安平漁港跨港大橋是臺南市的重要交通建設，串聯安平港區兩側，未來可有效改善交通動線、提升港區運作效率，並兼具景觀與觀光效益，目前施工進度21.67%，施工過程中持續落實環保及風險管理，展現市府推動永續建設的決心。

工務局指出，在工程實務中，第一線人員常因「怕做錯事」而過於保守，擔心誤觸法規紅線或承擔行政責任，導致許多年輕工程師對公部門心生畏懼，期藉由此次參訪讓學生了解公務機關在公共工程決策與執行上所面臨的現實挑戰，並學習如何在制度下保護自己、辨識風險，建立正確的專業倫理與責任觀念。