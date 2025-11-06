成大土木系師生參訪安平跨港大橋工程 深化工程實務與廉政視野





成大土木系師生6日參訪「安平漁港跨港大橋新建工程」，南市工務局強調，跨港大橋設計以安全、美學與環境共榮為核心，透過學校參訪，有助於相關系所了解公共工程設計理念、台南重大市政建設進度，並藉此介紹採購廉政平台的推動情形。希能協助大專院校相關系所更深入了解實務面挑戰，並啟發未來投入公共建設的熱情。

工務局主任秘書邱乾艷說明，安平漁港跨港大橋是臺南市的重要交通建設，串聯安平港區兩側，未來可有效改善交通動線、提升港區運作效率，並兼具景觀與觀光效益，目前施工進度21.67％，施工過程中持續落實環保及風險管理，展現市府推動永續建設的決心。

工務局指出，在工程實務中，第一線人員常因「怕做錯事」而過於保守，擔心誤觸法規紅線或承擔行政責任，導致許多年輕工程師對公部門心生畏懼，希望藉由此次參訪，讓學生了解公務機關在公共工程決策與執行上所面臨的現實挑戰，並學習如何在制度下保護自己、辨識風險，建立正確的專業倫理與責任觀念。

對於成大土木工程學系師生的到訪，除由工務局新建工程科介紹工程設計理念及目前進度外，並由臺南市政府政風處及工務局政風室簡介採購廉政平臺的辦理情形。隨後成大土木工系師生也實地走訪施工現場並進行意見交流，共同關注工程品質與進度，展現臺南市政府推動優質建設的決心。

