成大多系統整合碳排放認證方案 碳權上架新加坡

（中央社記者張榮祥台南27日電）國立成功大學今天宣布已啟用「多系統整合（System-of-Systems）碳排放管理與認證方案」，驗證碳權已上架新加坡碳交易所。

成大今天發布新聞稿指出，「多系統整合碳排放管理與認證方案」由成大材料科學及工程學系教授蘇彥勳團隊主導，方案核心採用「星地整合」與AI技術，建構「生物多樣性碳權」驗證體系，結合太空科技與永續治理，提供可驗證且公平的發展路徑。

成大表示，傳統自然碳匯監測受限於人力成本高昂、取樣密度不足與難以長期追蹤等瓶頸，「多系統整合碳排放管理與認證方案」從外太空精準監測土壤碳匯，精準推估地表有機碳循環狀態，大幅降低現地試樣密度與監測成本，實現大面積量測、長期追蹤、方法透明與資料可公開驗證等目標。

團隊成員之一的國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美指出，透過星地整合，將以更低成本、透明數據，突破自然碳匯進入國際市場技術門檻。

蘇彥勳說明，這項方案獲聯合國大學永續發展高等研究所（UNU-IAS）里山倡議國際夥伴關係（IPSI）委員會正式授權，具備高度國際公信力。驗證生物多樣性碳權已在新加坡碳交易所AirCarbon Exchange（ACX）與Climate Impact X（CIX）正式上架交易。

成大表示，透過這套系統驗證碳權，將不僅是企業抵換排放工具，而是更實質回饋給農民與原住民族，太空科技也成為永續治理關鍵橋梁。（編輯：黃世雅）1150127