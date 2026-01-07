成大奪《大學品牌力》總冠軍 辦學實力與社會影響力雙領先

二0二六年《大學品牌力》國立成功大學勇奪總排名第一，校長沈孟儒（右）代表出席領獎 (成大提供)

國立成功大學在一０四人力銀行公布的二０二六年《大學品牌力》評比中表現亮眼，於全台一百廿三所大學中脫穎而出，勇奪總排名第一，並一舉拿下「最佳品牌力獎」、「地區領航獎」、「學制標竿獎」，以及工程、建築與設計領域的「最佳學群力獎」等多項指標性肯定，展現深厚的辦學實力與高度社會影響力。

二０二六年《大學品牌力》頒獎典禮於今(七)日上午在台北W Hotel 舉行，由成大校長沈孟儒代表出席領獎。沈孟儒致詞時表示，此次成績來自全校師生、行政團隊與全球逾廿二萬名校友長年累積的共同努力。他也強調，高等教育是台灣未來發展的重要關鍵，期盼學界持續為社會培育具備專業力與責任感的人才，為國家注入正向動能。

在各項評比指標中，成大不僅於「最佳品牌力獎」與「學制標竿獎（國立一般大學）」雙雙奪冠，同時蟬聯「地區領航獎（南部一般大學）」第一名；「最佳學群力獎」中，工程領域與建築與設計領域更名列全國第一，數理化、生命科學、地球與環境及管理等領域亦穩居全國前三，展現學術發展的均衡與深度。

一０四人力銀行分析指出，成大在高權重指標如職務能力、未來能力及學群聘僱力表現特別突出，在產學合作與研發能量等中度權重指標上同樣具備關鍵優勢，使整體表現呈現高度穩定與全面均衡，成為本屆《大學品牌力》評比的最大贏家。

一０四人力銀行說明，「大學品牌力」是社會大眾對學校整體印象的綜合指標，涵蓋學生與校友的學研能力、就業表現、校風與辦學方針，以及校友薪資、領導力與社會口碑等多元面向。此次評比整合四百一十八萬筆大數據資料、企業人資問卷、教育部公開資訊及多項國際大學排名，全面檢視全台大學的長期競爭力。

一０四人力銀行也指出，二０二六年「最佳大學品牌力」前十名全數為國立大學，且多數學校與去年名單高度重疊，顯示大學品牌力來自長期經營與持續投入，而非短期成果。成大此次奪冠，不僅是對其辦學成果的肯定，也再次鞏固其在產業界與社會大眾心中的領航地位。