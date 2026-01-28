成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信

即時中心／連國程報導

一名具有成功大學博士學位的越南籍范姓女子，2018年將個人帳戶交予她信任的阮姓女室友，沒想到帳戶被對方盜用，還害她積欠國稅局逾2000萬稅款。范女於2025年9月帶兒子返台旅遊，一入境就遭限制出境，如今她簽證逾期，悲慘淪落到廟宇過夜，還被迫與先生、幼兒分離，陷入生存危機。

根據《聯合新聞網》報導，范女曾攻讀成功大學工業與資訊管理學系博士班，2018年學成歸國，因為在台灣還有學校獎學金尚未請領，便將個人的台灣帳戶交給就讀成大中文系的阮女，請對方代為辦理獎學金事宜。范女隨後赴德國工作，並在當地結婚成家，後來並未掌握個人台灣帳戶的狀況。

2025年9月，范女帶著1歲多的兒子來台旅遊，原本計畫到台南重溫求學時光，豈料她在入境時被移民局告知，個人台灣帳戶自2018年起出現大量營業金流，更令她難以想像的是，她已經積欠國稅局綜合所得稅逾2000萬元，在繳清這筆鉅額稅款前不得離開台灣。

范女罹有甲狀腺疾病，當初帶來台的藥物早已用完，醫師告知她若未按時服藥，病情發作恐有生命危險，然而范女並沒有台灣健保，無法正常就醫，目前只能暫時在教會與廟宇住宿，生活陷入困境。過去幾個月來，范女四處奔走，除了向國稅局台南分局陳情，也求助立法委員、移民署及人權團體，她說自己並非故意逃避責任，更不可能成為非法移工，只希望有關單位能正視她的困境，讓她有機會償還稅款。國稅局台南分局回應，范女之說法與國稅局之調查結果有出入，而且相關金流均在她名下之帳戶進出，只要她繳清稅款，就可以按照規定解除出境限制。

