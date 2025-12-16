成大工程教育史展開幕 Book一市秀成果

成大「Book一市」成果展，學生熱情分享小組成果。 (成大提供)

記者林怡孜∕台南報導

成功大學十六日同步舉辦「工程教育史展VIII：化天之工–無中生有」開幕活動，以及「成大Book一市」移動圖書館通識課程成果發表，呈現大學在專業傳承與社會連結上的雙重角色。

成大博物館副研究員蔡侑樺（右）為來賓導覽。(成大提供)

成大博物館推出的「工程教育史展VIII：化天之工–無中生有」，以化學工程為主軸，回顧成大化工系自日治時期創設以來近百年的教育與研究歷程。展覽透過珍貴文獻、照片、教學儀器與研究成果，呈現化工人才如何將理論化為實務，並在半導體、生技、能源與環境等關鍵產業中，長期支撐國家發展與社會需求。校方指出，工程教育史展不僅是校史回顧，更是將工學知識轉化為公共理解的重要嘗試。

另一方面，成大總圖書館推動的通識課程「成大Book一市」，則以閱讀為媒介，帶領學生走出校園、走進城市。學生運用圖書館館藏，自行設計主題式行動書車，前往國小與長照機構分享閱讀，透過故事、遊戲與互動，將知識轉化為陪伴與對話，實踐人文關懷與大學社會責任。

成大表示，未來也將持續透過跨領域課程與公共展覽，讓學術能量走入社會，在回應時代需求的同時，培養具備專業力與關懷力的下一代。