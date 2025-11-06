成大師生訪安港橋認同廉政特色

成大土木工程系師生六日走訪安平港跨港大橋工程。(記者翁順利攝)

記者翁順利／台南報導

成功大學土木工程學系師生在六日參訪「安平漁港跨港大橋新建工程」，工務局導覽介紹跨港大橋工程設計以安全、美學與環境共榮為核心，日師生們更加了解這項重大市政建設的實況，工務局並藉此機會介紹採購廉政平台的推動情形，期待能協助大專院校相關系所更深入了解實務面挑戰，並啟發未來投入公共建設的熱情，參訪人員紛紛表達更加了解廉政作業的工程推動的重要性。

工務局主任秘書邱乾艷說明，安平漁港跨港大橋是臺南市的重要交通建設，串聯安平港區兩側，未來可有效改善交通動線、提升港區運作效率，並兼具景觀與觀光效益，目前施工進度百分之二十一點六七，施工過程中持續落實環保及風險管理，第一線人員常因「怕做錯事」而過於保守，擔心誤觸法規紅線或承擔行政責任，導致許多年輕工程師對公部門心生畏懼，希望藉由此次參訪，讓學生了解公務機關在公共工程決策與執行上所面臨的現實挑戰，並學習如何在制度下保護自己、辨識風險，建立正確的專業倫理與責任觀念。

對於成大土木工程學系師生的到訪，除由工務局新建工程科介紹工程設計理念及目前進度外，並由市府政風處及工務局政風室簡介採購廉政平臺的辦理情形。隨後成大土木工系師生實地走訪施工現場並進行意見交流，將帶回課堂落實研習。