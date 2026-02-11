成大建築圖及清領賞銀牌 列台南一般古物

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市文資處召開114年度古物審議會，通過新增指定2件台南市一般古物，分別是「『臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖』圖組」及「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」。

台南市文化資產管理處指出，「『臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖』圖組」是現存手工繪製描圖紙原圖，保存狀況良好。原台灣省立成功大學總圖書館是台南市登錄歷史建築，也是美援時期現代主義建築重要代表。

文資處表示，設計圖可看出現代主義建築思潮影響的建築設計細節資訊，圖面標題採中英對照，右下角可見美國普渡大學顧問教授傅立爾簽證及成大教師王濟昌、吳梅興、謝永溪共同設計相關訊息，反映當時成大校方委託建築系教師設計及1950年代美援時期中美合作下時代特色。

至於「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」，文資處表示，推測是清領時期咸豐、同治年間，由台籍武將林文察發給賞用銀牌；此類銀牌是目前所知台灣清領傳世賞牌中，唯一一批由台籍高級將領訂製賞用銀牌案例，具高度稀有性。

透過銀牌可具體理解清領戰爭期間，對有功兵丁與義民的獎賞制度，在皇帝授權下，由承責官員即時論功行賞，事後再奏銷行政運作過程。銀牌所刻林文察官銜，也反映咸豐初年以降，閩浙地區戰事頻繁，台灣地方豪族勢力得以藉此崛起史事，顯示朝廷對台勇的重視。

文資處統計，目前台南市已指定古物108組881件，其中包含國寶3組6件，重要古物14組186件，一般古物91組689件，數量、類型相當豐富。（編輯：吳素柔）1150211