成大探空氣球釋放 首次搭載教學立方衛星驗證

（中央社記者張榮祥台南27日電）國立成功大學今天宣布，成大太空系統工程研究所完成年度探空氣球釋放任務，自主開發研製1.5U教學立方衛星也首次隨探空氣球升空進行平流層近太空飛行驗證。

成大太空系統工程研究所今天在歸仁校區完成年度探空氣球釋放任務；此次共有2組任務通過飛行備便審查，並獲得軍方和民航主管機關核准。

成大探空氣球搭載包含1.5U立方衛星在內的多項學生規劃任務酬載，從台灣本島升空到約25公里至30公里平流層高度，進行為期2小時至3小時任務飛行，最終在太平洋海域落下。

成大指出，這次探空氣球釋放任務首次以「準太空任務架構」執行，教學立方衛星整合通訊、電源管理、資料擷取與任務軟體模組，且在近太空極端環境下進行關鍵子系統驗證，為未來真正軌道立方衛星任務奠定實質基礎。

成大表示，探空氣球任務具備低成本、高安全性、任務週期短等特性，成為大學發展太空工程實作教育最佳平台。此次任務由學生主導，分別擔任指揮官、航路分析、地面站系統開發與通訊監控等角色，並在飛行後完成衛星遙測資料回收與系統效能評估。（編輯：李錫璋）1141227