成大推動里山權杖倡議 獲教宗簽名照支持

成大教授蘇彥勳（左二）、台南市新農業生技生產合作社主席顏振標（左三）、六甲區長陳啓榮（左ㄧ）、鹽水區長陳文琪等人見證獲教宗肯定。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊/南市報導

成大教授蘇彥勳團隊推動的聯合國授權計畫「里山權杖倡議」（Satoyama Mace Initiative），在永續碳匯與在地原住民社群永續發展的努力，近期獲得梵蒂岡教宗(Pope Leo XIV)肯定，除感謝團隊分享作品，並贈送簽名照表支持。

包括蘇彥勳團隊、鹽水區長陳文琪、六甲區長陳▓（啟口在下）榮、台南市新農業生技生產合作社主席顏振標等人，與國際青年學生在作物碳匯創生服務站，一起見證梵蒂岡教宗祝福。

蘇彥勳團隊在聯合國授權的框架下，與在地台南市新農業生技生產合作社合作，建立作物碳匯創生服務站，透過「SEPLS Carbon Credit Regional Revitalization Center」工作平台（https://ipsi.mse.ncku.edu.tw/platform），推動生物多樣性減碳計畫，持續與原居民、國際組織及企業的深度合作，共同打造一個更具正義與永續性的地球家園。

成大教授蘇彥勳團隊推「里山權杖倡議」，獲教宗肯定。（記者盧萍珊攝）

「里山權杖倡議」旨在透過聯合國授權的生物多樣性減碳方法，協助在地社群與農民創造永續碳權收入，將生態保護與經濟福祉緊密結合，實現生態正義與關懷貧窮者的核心目標。這與教宗方濟各在《願祢受讚頌》通諭中強調「我們共同的家園」與「地球與窮人一起受苦」的呼籲，正是「里山權杖倡議」的核心精神。