成大攜手崑山科大、長榮大學、輔英科大 共簽「學術交流暨人才培育合作」協議

國立成功大學於2月3日與崑山科技大學、長榮大學、輔英科技大學共同簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，正式建立聯盟合作關係。未來3校的國際學生可透過交換制度至成大修習課程，並銜接升讀碩、博士學位。

合作簽署不僅為學生開拓更寬廣的學習與發展舞台，也為臺灣培育並留住高階國際研發人才奠定深厚基礎。簽約儀式由成大沈孟儒校長、崑山科大李天祥校長、長榮大學孫惠民校長與輔英科大林爵士校長代表，4校一級主管與師長們出席共同見證。

沈孟儒校長感謝各校師長，共同見證此次重要的合作里程碑。沈校長說，高等教育的核心在學生，唯有以學生為本，教育體系才能持續深化與發展。成大雖擁有較多資源，但面對少子化挑戰，深知不能獨善其身。透過推動「大學聯盟」，與南臺灣各大學、技職學院共榮共好，一起攜手推動外籍生人才培育，讓學生在各校完成學業後，能銜接成大的實習與研究資源，並配合現行引進人才的友善法規，將優秀人才留在南臺灣。期盼透過跨校合作與資源整合攜手並進，為臺灣高教與產業創造共榮的未來。

崑山科大李天祥校長說，本次合作可謂「大手牽小手」，展現不同類型高等教育體系之間的互補與合作。李校長強調，面對少子化挑戰，透過聯盟合作能發揮 1+1+1+1 > 4 的加乘效益，跨校連結與資源整合，讓學生在學期間即接軌產業需求，畢業後即時投入南部產業發展。

長榮大學孫惠民校長指出，成大擁有雄厚學術能量與資源，一直是各校學習的標竿，沈孟儒校長的卓越領導令人讚許，他也強調跨校團隊合作的重要性，並表示長榮大學對於此次合作充滿信心，在成大帶領的優質團隊合作下，必能開創南臺灣人才培育的新氣象。

輔英科大林爵士校長指出，成功大學願意與合作夥伴彼此分享資源、提攜後進，展現高等教育難能可貴的胸襟與格局，是大學聯盟最重要的精神。輔英科大長期深耕健康照顧與全齡高齡產業，非常珍惜這次與成大、長榮、崑山等校的合作機會，期待與各校攜手合作，共同培育國際人才。

隨後成大謝孫源國際長代表說明聯盟規畫，受到少子化衝擊，預估至 2030 年產業界將面臨高達 48 萬人的高階人才缺口。為此，聯盟將聯同國內大學建構完整人才孕育機制，發揮各自長處，並透過納入國外高中合作模式延攬優秀學子，與盟校分流培育國際人才，並推動聯盟碩博學生獎學金專案及企業合作等，鼓勵人才留臺升學及發展，讓人才畢業後能無縫接軌臺灣產業。

