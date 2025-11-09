成大教授蘇彥勳團隊推動聯合國授權里山權杖倡議 獲梵蒂岡教宗祝福

成大教授蘇彥勳團隊推動聯合國授權里山權杖倡議獲梵蒂岡教宗祝福，鹽水區長陳文琪、六甲區長陳啟榮、南市新農業生技生產合作社主席顏振標見證恭賀。（記者李嘉祥攝）

▲成大教授蘇彥勳團隊推動聯合國授權里山權杖倡議獲梵蒂岡教宗祝福，鹽水區長陳文琪、六甲區長陳啟榮、南市新農業生技生產合作社主席顏振標見證恭賀。（記者李嘉祥攝）

由國立成功大學蘇彥勳教授團隊推動的聯合國授權計畫「里山權杖倡議」（Satoyama Mace Initiative），推動永續碳匯與在地原住民社群永續發展的努力獲得梵蒂岡教宗(Pope Leo XIV)肯定；臺南市鹽水區長陳文琪、六甲區長陳啟榮、臺南市新農業生技生產合作社主席顏振標與蘇彥勳教授，於作物碳匯創生服務站與國際青年學生一起見證體驗梵蒂岡教宗祝福台灣亞洲農村地景碳權結合的氣候變遷公義普世價值。

廣告 廣告

顏振標主席表示，「里山權杖倡議」旨在透過聯合國授權的生物多樣性減碳方法學，協助在地社群與農民創造永續碳權（Carbon Credit）收入，將生態保護與經濟福祉緊密結合，實現生態正義與關懷貧窮者的核心目標。

蘇彥勳教授團隊指出，教宗方濟各（Pope Francis）於《願你受讚頌》（Laudato Si’）通諭中強調「我們共同的家園」與「地球與窮人一起受苦」的呼籲，正是「里山權杖倡議」的核心精神，獲得梵蒂岡最高層級的回覆與祝福，是對倡議將環境永續、社會正義和在地生計相結合的普世價值，給予了最高的精神肯定。

蘇蘇彥勳教授說，團隊向梵蒂岡教宗辦公室呈報工作成果後，收到教宗利奧十四世（His Holiness Pope Leo XIV）透過梵蒂岡國務院表達讚賞此工作，感謝「里山權杖倡議」團隊分享其作品與內心的情感，對團隊的努力和衷心表示感激並贈送簽名照表示支持；梵蒂岡國務院副秘書長艾德嘉．貝尼亞．帕拉大主教表達「我向您保證，教宗會在他的祈禱中為您記念」。「里山權杖倡議」已正式進入梵蒂岡高層的視野，為未來與全球南方系統（Global South system）在協助與原住民建立碳權永續經濟方面，奠定了堅實的倫理與合作基礎。

蘇彥勳教授團隊強調，教宗的祝福是團隊最大的鼓舞，證明了我們的技術與行動不僅具有國際科學驗證，更具備深厚的人道關懷與正義價值，未來會繼續致力於將『里山權杖倡議』成果，並推廣至世界各地，特別是那些在全球經濟不公下掙扎的信仰社群，讓他們能夠透過生態保護，獲得有尊嚴的經濟回報。

蘇彥勳教授團隊強調，未來也會持續在聯合國授權的框架下與在地農企業臺南市新農業生技生產合作社合作，建立作物碳匯創生服務站，透過「SEPLS Carbon Credit Regional Revitalization Center」工作平台推動生物多樣性減碳計畫，持續與原居民、國際組織及企業的深度合作，打造更具正義與永續性的地球家園。