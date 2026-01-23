成大旁路口車禍釀1死2傷 7旬婦過失致死起訴

（中央社記者張榮祥台南23日電）76歲劉姓婦人去年駕車途經國立成功大學旁大學路和勝利路口時，失控衝撞前方車輛，造成1死2傷，台灣台南地方檢察署偵結，依過失致死起訴，且認定符合自首要件，請求減輕其刑。

南檢今天說，劉姓婦人涉犯過失致死，在偵查機關發覺前留在肇事現場，主動坦承肇事，自首且願接受裁判，符合自首要件。

劉姓婦人當時駕車沿台南市東區大學路行駛到勝利路口時，先擦撞前方2輛停等紅燈機車，接著衝撞行經路口自行車，再擦撞對向1輛自小客車，最終撞擊路邊停放一排機車，波及29輛車。

遭撞74歲陳姓自行車騎士送醫傷重不治，另機車騎士1男1女輕傷，劉姓婦人與車上1名乘客未受傷，事發後留在現場路邊等待警方處理。（編輯：李明宗）1150123