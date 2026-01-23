成大旁驚悚車禍！單車騎士「摔引擎蓋」二次撞擊亡 79歲女駕駛下場曝光

記者林昱孜／台南報導

單車騎士「摔落引擎蓋」二度撞擊慘死。（圖／翻攝畫面）

台南市成功大學校門口去年6月發生一起嚴重車禍。一名79歲劉姓婦人駕車行經東區大學路與勝利路口時，不明原因高速暴衝闖紅燈，像打保齡球般連撞29輛汽機車。其中一名騎單車的70多歲陳姓男子遭撞飛，傷重不治。台南地檢署偵查終結，認依過失致死罪將她提起公訴。

婦人不明原因暴衝，毀29車釀成1人死亡，嚇傻崩潰。（圖／翻攝畫面）

檢方調查，2025年6月8日，劉婦當時載著友人沿大學路行駛，在天候良好、視線清晰的情況下，竟無視紅燈號誌，直接高速衝入路口。車輛先是撞上兩名機車騎士，接著猛烈撞擊正準備左轉的陳姓單車騎士，最後波及路邊整排機車才停下。

台南,成大,暴衝,78歲,成功大學,OHCA

檢方指出，撞擊力道之大，導致陳姓單車騎士被彈飛至對向車道，重摔在另一輛停等紅燈的轎車引擎蓋上，造成「二次撞擊」。陳男因雙側氣血胸及全身多處骨折，送醫搶救無效身亡。

這起事故共造成1死及多名路人受傷，多達29輛汽機車受損。劉婦肇事後留在現場坦承肇事，檢方認為，劉婦行為與被害人死亡有明確因果關係，依過失致死罪嫌起訴；但考量其符合自首要件，建請法院依刑法規定減輕其刑。

