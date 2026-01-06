成大日月光新型專班啟動

成大攜手日月光開辦新型專班，將為台灣半導體產業發展注入新動能。 （成大提供）

記者林怡孜∕台南報導

國立成功大學六日上午舉辦「成大─日月光新型專班啟動儀式」，宣告雙方在既有產學合作基礎上再度深化，透過新型專班制度，攜手培育半導體產業所需的關鍵專業人才，為台灣半導體產業厚植長遠競爭力。

成大校長沈孟儒表示，成功大學近年積極推動「教育、研究、產學、國際」四大面向躍升，致力讓學術研究與產業實務緊密接軌。他感謝日月光半導體長期以來對成大的支持與信任，並指出，新型專班不僅是課程合作，更是人才培育模式的重要升級，讓學生能在真實產業環境中學習，提早累積實務經驗，培養具備國際視野與即戰力的專業人才。

日月光行政資源中心副總經理李叔霞指出，半導體產業高度分工，工程與研發人才是支撐產業競爭力的核心。面對少子化趨勢與產業快速擴張帶來的人力需求，日月光高雄廠目前已聘用來自十七個國家、超過一千二百名外籍工程師，未來將持續擴大國際人才招募，並同步推動智慧自動化與製程升級，以提升生產效率與產業韌性。

李叔霞也表示，日月光除提供完善的職涯發展制度，也重視外籍人才在生活與文化適應上的支持。透過與成功大學合作的新型專班，期望培育更多具研發潛力的本地與國際人才，協助學生在台安心學習、穩定發展，為台灣半導體產業持續注入新動能，實現學校、產業與學生三方共榮。

啟動儀式中，沈孟儒與李叔霞共同完成合作簽署，象徵新型專班正式上路，產學合作邁入嶄新階段。回顧雙方合作歷程，自二０一二年簽署產學合作意向書、設立「日月光講座」以來，雙方長期在半導體封裝、智慧製造與永續環保等領域持續交流；二０二四年成立聯合研發中心並簽署國際人才培育合作備忘錄，二０二五年起進一步擴大新型專班合作，逐步建構從研發、人才培育到產業應用的一條龍合作模式，為台灣半導體人才庫注入新活力。