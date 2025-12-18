成大沙崙醫院動土啟建 賴清德：帶動南台灣醫療創新

成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第一期「沙崙醫院」今日舉行動土典禮，包括賴清德總統、教育部長鄭英耀、國發會主委葉俊顯，與代表台南市長黃偉哲出席的副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒等共同見證工程啟動，象徵台南在智慧醫療與健康永續發展上邁出重要一步。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第一期「沙崙醫院」今（18）日舉行動土典禮，包括賴清德總統、教育部長鄭英耀、國發會主委葉俊顯，與代表台南市長黃偉哲出席的副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒等共同見證工程啟動，象徵台南在智慧醫療與健康永續發展上邁出重要一步。

賴清德總統表示，沙崙醫院為成大沙崙醫療服務與創新園區第一期計畫，未來將透過人工智慧、雲端運算與智慧系統，提升醫療效率、減輕醫護負擔，並結合研究機構推動智慧醫療與再生醫療研發，與國際接軌。此外，醫院規劃總床數664床，除預留災時緊急收治空間，並設置台南市首座兒童醫療中心，可強化醫療韌性及發展遠距醫療。未來沙崙園區將帶動南台灣醫療創新，成為強化公共服務的重要智慧健康聚落，是中央和地方合作的典範。

台南市長黃偉哲指出，沙崙醫院不僅是一項重大醫療建設，更是台南邁向智慧城市與南方矽谷願景的重要里程碑。隨著沙崙科學城快速發展，完善的醫療照護體系是打造宜居、宜業環境不可或缺的基礎，感謝中央相關部會大力支持及成功大學、成大醫院團隊的投入，讓沙崙醫院順利推動。

趙卿惠表示，沙崙醫院規劃納入戰備與防災醫療機制，整合兒童醫療、復健及高齡照護，強化醫療韌性。市長黃偉哲因議會重大議程變更不克出席，仍透過市府團隊表達支持，期盼完工後提升新豐地區及周邊醫療量能。

沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期核心設施，扮演園區發展的領航角色。醫院（含兒童醫療中心）總病床數規劃664床，涵蓋一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護及特殊病床，將提供急性醫療、重症照護及多元專科服務，大幅提升南台南地區醫療可近性。

市府表示，沙崙醫院設立後，除補強新豐地區（歸仁、仁德、關廟、龍崎）醫療資源不足的現況，並可服務周邊善化、新市、永康等區域，甚至可擴及服務北高雄地區，發揮區域醫療支援功能。同時，醫院也將結合人工智慧、大數據與綠能科技，規劃兒童醫療、精準醫療等服務，兼具臨床、研究與創新應用，打造具前瞻性的智慧醫療示範基地。

沙崙醫療服務與創新園區（F 區第一期）基本設計於114年7月經行政院工程會同意，已完成統包工程決標，今日動土後依期程規劃，醫院預計將於121年正式啟用。

今日動土典禮由德高國小帶來熱鬧開場表演，包括立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、賴惠員、 謝龍介，及市議員郭鴻儀、陳皇宇、杜素吟、鄭佳欣、朱正軒、吳禹寰等親自出席，立委林宜瑾辦公室與各議員服務處也派代表出席觀禮。

