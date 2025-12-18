成大沙崙醫院動土 增664床

總統賴清德參與成大沙崙醫院動土儀式。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕歸仁報導

成大沙崙醫院十八日以「智慧領航．健康永續」為主題，在德高國小的大鼓聲中動土，總統賴清德偕同中央相關部會首長親臨動土儀式，共同見證歷史時刻。賴清德表示，未來沙崙醫院完工後，不只藉由人工智慧、雲端運算、智慧系統、優化醫療發展、發展精準醫療外，將協助台灣醫療持續與國際接軌，所以代表台灣醫療服務的未來，就在沙崙園區。

十八日的沙崙醫院動土是沙崙醫療服務與創新園區的第一期計畫，賴清德偕同醫藥界與產學界等領域人士，共同見證南台灣以智慧領航、跨域整合，實踐健康永續的前瞻城市願景。賴清德指出，成大沙崙醫院的動土不僅是醫療建設的動土，更象徵台灣在智慧醫療、健康治理以及區域均衡發展邁出關鍵的一步。

賴清德說，未來沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落，從他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在成大沙崙醫院動土，從高鐵台南站下車的旅客都可清楚看見沙崙一帶是正在發展的新市鎮，未來也將是帶動台南、南台灣發展的動力來源。

賴清德說，第二期計畫正在國發會審議中，希望順利進行。同時強調，帶動區域發展的建設，除了中央與地方合作，更重要的要有中央健全財政的支持，非常希望後續立法委員不分黨派，都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，期能有更合理的分配，讓地方財政能夠更加自主，保有中央能協助地方發展的力量，創造雙贏的立場。

成大校長沈孟儒則感謝眾多貴人的力挺，才讓「沙崙醫療服務與創新園區」在此落地生根，未來成大沙崙醫院（含兒童醫療中心）總病床數有六百六十四床，並設計為兩棟建築（醫院主體+兒童醫療中心）連通體系，將大幅改善新豐地區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）及沙崙所在區域醫療資源不足的現況，且兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域的醫療需求，等一百廿年十月完工後，將是台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區。

另園區還兼具緊急醫療救助與災難應變，可做為國家級的災難應變備援基地。未來，沙崙園區亦將聚焦精準健康管理、遠距醫療、智慧病房、細胞與再生醫療與生技產業加速器，期望透過國際合作與產學研整合，提升南台灣在全球醫療與健康產業的競爭力，促進與各界在醫療創新與永續健康照護領域的學術與實務交流，共同推動具韌性與前瞻性的醫療環境發展。