成大沙崙醫院動土 總統：帶動南台灣醫療創新

賴清德總統、教育部長鄭英耀、國發會主委葉俊顯與南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒見證沙崙醫院工程啟動。（記者李嘉祥攝）

成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第一期「沙崙醫院」十八日舉行動土典禮，賴清德總統、教育部長鄭英耀、國發會主委葉俊顯與代表臺南市長黃偉哲出席的副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒等共同見證工程啟動，象徵臺南在智慧醫療與健康永續發展上邁出重要一步。

賴清德總統表示，沙崙醫院為成大沙崙醫療服務與創新園區第一期計畫，未來將透過人工智慧、雲端運算與智慧系統，提升醫療效率、減輕醫護負擔，並結合研究機構推動智慧醫療與再生醫療研發，與國際接軌；醫院規劃總床數六六四床，除預留災時緊急收治空間，並設置臺南首座兒童醫療中心，強化醫療韌性及發展遠距醫療；未來沙崙園區將帶動南台灣醫療創新，成為強化公共服務的重要智慧健康聚落，是中央和地方合作典範。

市長黃偉哲指出，沙崙科學城快速發展，完善醫療照護體系是打造宜居、宜業環境不可或缺的基礎，感謝中央支持及成功大學、成大醫院團隊投入，讓沙崙醫院順利推動；趙卿惠說，沙崙醫院規劃納入戰備與防災醫療機制，整合兒童醫療、復健及高齡照護，強化醫療韌性，可提升新豐地區及周邊醫療量能。

經濟發展局長張婷媛指出，沙崙醫療服務與創新園區（F區第一期）基本設計於今年七月經行政院工程會同意，已完成統包工程決標，動土後依期程規劃，預計一二一年正式啟用，除可補強歸仁、仁德、關廟、龍崎等新豐區醫療資源不足現況，並可服務周邊善化、新市、永康等區域，甚至可擴及服務北高雄地區，發揮區域醫療支援功能；令醫院也結合人工智慧、大數據與綠能科技規劃兒童醫療、精準醫療等服務，兼具臨床、研究與創新應用，打造具前瞻性的智慧醫療示範基地，使沙崙成為兼具產業競爭力、醫療品質、人才培育的智慧健康產業新聚落。