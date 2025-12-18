成大沙崙醫院動土 賴清德親臨期勉帶動臺灣醫療跨時代進步





國立成功大學沙崙醫院18日上午在臺南歸仁區舉行動土典禮，賴清德總統親臨，多位中央部會代表、臺南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、前校長蘇慧貞、成大醫院院長李經維等陪同進行祈福祭拜及動土儀式。

成大沈孟儒校長首先致詞表示，成大沙崙醫院整體基地約4公頃，未來規劃為一所具備現代化與前瞻性的智慧醫院，預計設置664床，設定目標努力在2030年完工。期盼未來不僅服務沙崙科學園區，更成為南關線地區重要的醫療支柱，照顧沿線廣大民眾的健康。

沈孟儒校長強調，沙崙醫院能夠動土，有許多人的投入與成全，特別感謝成大蘇慧貞前校長、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國醫師、行政院李孟諺顧問以及成大重要校友賴清德總統，這4位貴人是成大沙崙醫院得以成形最關鍵的推手。

賴清德總統致詞表示，沙崙園區後續的第二期計劃正由國發會審議中，非常希望能夠順利進行，所有攸關人民福祉，帶動區域金融發展和建設，成功推動的關鍵除了中央與地方相互合作。

賴清德指出，未來是全面智慧化的時代，代表臺灣醫療服務的未來就在沙崙。成大與臺南市政府所規劃的沙崙園區，積極因應高齡化人口結構變遷以及公共治理、數位轉型的挑戰，未來沙崙醫院完工之後，不只藉由人工智慧、雲端運算以及智慧系統優化醫療發展，發展精準醫療提升照護效率來減輕醫護人員的負擔，同時更透過與研究機構的合作來促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助臺灣醫療發展持續跟國際接軌。

隨後賴清德總統擔任主祭，進行成大沙崙醫院祈福祭拜及動土儀式，陪祭者包括：成大校長沈孟儒、教育部部長鄭英耀、成大前校長蘇慧貞、臺南市副市長趙卿惠、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、國發會主委葉俊顯、成大醫院院長李經維、王定宇立委、醫學院院長鄭修琦、林俊憲立委、總統府資政韓良誠、陳亭妃立委、行政院顧問李孟諺、謝龍介立委、衛福部次長莊人祥及崇偉集團潘谷聲總裁，一同虔心祝禱成大沙崙醫院開工大吉、平安無礙、順利完工。

