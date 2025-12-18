成大沙崙醫院動土 賴清德：期勉帶動台灣醫療服務跨時代進步

國立成功大學沙崙醫院（成大沙崙醫院）18日上午舉行動土典禮，總統賴清德親臨主祭，多位中央部會代表、台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等，陪同進行祈福祭拜及動土儀式，醫藥界、產學界貴賓雲集，共同見證南台灣以智慧領航、跨域整合，實踐健康永續的前瞻城市願景，也參與台灣智慧醫療發展重要的歷史時刻。

沈孟儒致詞表示，今日是非常榮幸、感動且感恩的時刻，這一刻，對成大而言，是邁向新里程的重要時刻，也是我們把醫學、科技與社會責任結合在一起的具體行動。成大沙崙醫院整體基地約4公頃，未來規劃為一所具備現代化與前瞻性的智慧醫院，預計設置664床，設定目標努力在2030年完工。

「我們期盼未來不僅服務沙崙科學園區，更成為南關線地區重要的醫療支柱，照顧沿線廣大民眾的健康」沈孟儒強調，沙崙醫院能夠動土，有許多人的投入與成全，特別感謝成大前校長蘇慧貞、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國醫師、行政院顧問李孟諺及成大重要校友賴清德總統，這4位貴人是成大沙崙醫院得以成形最關鍵的推手。

趙卿惠表示，沙崙明日未來城的規劃自賴清德總統擔任台南市長期間開始，這項建設不僅造福新豐地區或者北高雄民眾，同時也是國家醫療科技發展的先導計畫，特別期待沙崙成為國家明日城市典範。

賴清德指出，未來是全面智慧化的時代，代表台灣醫療服務的未來就在沙崙。成大與台南市政府所規劃的沙崙園區，積極因應高齡化人口結構變遷以及公共治理、數位轉型的挑戰，未來沙崙醫院完工之後，不只藉由人工智慧、雲端運算以及智慧系統優化醫療發展，發展精準醫療提升照護效率來減輕醫護人員的負擔，同時更透過與研究機構的合作來促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助台灣醫療發展持續跟國際接軌。

「未來的沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新，以及強化公共服務的重要智慧健康聚落」賴清德說，沙崙園區是中央、地方的合作典範，這不僅是醫療建設的動力，更象徵台灣在智慧醫療、健康治理以及區域均衡發展上所邁出的關鍵一步。感謝成大作為主力持續推動，預祝工程順利圓滿成功，未來能夠提供給病人最好的健康，也能夠帶動整個台灣智慧醫療、精準醫療的跨時代進步。

成大沙崙醫院（含兒童醫療中心）總病床數共 664 床，包含一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護、特殊病床等，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求。醫療大樓規劃為地下 2 層、地上多層的結構，並設計為醫院主體與兒童醫療中心兩棟建築連通體系，以方便不同醫療功能整合與日後擴充。

成大沙崙醫院的設立，將大幅改善新豐地區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）及沙崙所在區域醫療資源不足的現況，並兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域的醫療需求。

此外，成大沙崙醫院將設有南台灣兒童醫療中心／兒少醫療功能，滿足區域內孩童與新生兒醫療照護需求，並計畫整合精準醫療、生技治療、再生醫學、健康管理與預防醫學功能，以面向未來的醫療需求。

