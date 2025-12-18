成大沙崙醫院新建工程動土 賴總統盼成為重要智慧健康聚落

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德今（18）日出席成大沙崙醫院新建工程動土典禮，期許沙崙園區成為帶動南臺灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落；也期盼未來不分黨派都能支持中央政府總預算審議，再次討論《財政收支劃分法》更合理的分配，讓地方財政更自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，以創造雙贏。

賴總統今日上午前往臺南出席「成大沙崙醫院新建工程動土典禮」，賴總統致詞表示，沙崙醫院是「成大沙崙醫療服務與創新園區」的第一期計畫，感謝成大團隊的努力，所規劃的沙崙園區積極因應高齡化、人口結構變遷，以及公共治理數位轉型的挑戰。未來沙崙醫院完工之後，不只藉由人工智慧、雲端運算及智慧系統，優化醫療流程、發展精準醫療，提升照護效率，減輕醫護人員的負擔；同時透過與研究機構的合作，促進智慧醫療、再生醫療的研發，協助臺灣醫療的發展持續與國際接軌。

賴總統提到，沙崙醫院預計設置總床數664床，空間規劃也預留災時緊急收治用途，可以提升醫療韌性。同時，沙崙醫院設置臺南市首座兒童醫療中心，也將發展遠距醫療等，將大幅強化新豐地區與周邊居民的就醫資源，並且提升從善化、新市、永康，甚至北高雄地區的整體醫療服務品質。未來的沙崙園區將成為帶動南臺灣醫療創新，以及強化公共服務的重要智慧健康聚落。

賴總統指出，沙崙的發展是中央和地方合作的典範。從高鐵臺南站下車的旅客都可以看到沙崙這一帶是正在發展的新市鎮，未來也將是帶動臺南與南臺灣發展的動力來源，並期盼第二階段計畫的審議也能順利進行。

賴總統說，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動的關鍵除了中央與地方相互合作，更重要的是要有中央健全的財政支持。期盼未來立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，《財政收支劃分法》也能再次進行討論，更合理的分配，讓地方財政更加自主，也保有中央財政協助地方發展的能力，如此才能創造雙贏。

