賴清德總統親臨動土典禮

成大沙崙醫院舉行動土 賴總統：「代表臺灣醫療服務的未來」

國立成功大學沙崙醫院舉行動土典禮，賴清德總統親臨主祭，偕同醫藥界與產學界等領域人士，共同見證南臺灣以智慧領航、跨域整合，實踐健康永續的前瞻城市願景，並參與臺灣智慧醫療發展重要的歷史時刻。

賴清德總統表示，成大沙崙醫院的動土典禮不僅是醫療建設的動土，更是象徵臺灣在智慧醫療、健康治理以及區域均衡發展邁出關鍵的一步。

此外，賴總統更強調，未來沙崙醫院完工後，不只藉由人工智慧、雲端運算、智慧系統、優化醫療發展、發展精準醫療，以及提升照護效力來減輕醫療人員的負擔，同時透過與研究機構的合作，促進智慧醫療、再生醫療研發，協助臺灣醫療的發展，持續與國際接軌，而代表臺灣醫療服務的未來，就在沙崙園區。

沙崙園區為臺灣首座醫療服務結合數位創新發展園區，結合醫療照護、智慧醫療、大數據與永續都市規劃，將成為南臺灣醫療與生技產業的重要樞紐。園區不僅服務在地居民，也具備產、官、學、研整合能力，能吸引國內外專業機構與產業進駐，形成完整醫療健康產業鏈。

成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，是「沙崙醫療服務與創新園區」的領航者，醫院的成立將大幅改善新豐地區及沙崙所在區域醫療資源不足的現況，並兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域的醫療需求。