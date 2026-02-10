成大物理系梁永成教授、外文系廖培真教授 榮獲傑出人才發展基金會114年「飛躍講座」





國立成功大學物理學系梁永成教授長期深耕量子領域，研究成果優異。外國語文學系廖培真教授，長期深入弱勢族裔文學領域研究，表現傑出，雙雙榮獲「傑出人才發展基金會」第二屆「飛躍講座」，分別獲得為期 3 年的研究獎勵。

梁永成教授為成大首位獲得該獎項「數理科學組」的學者，同時也是全台首位從事量子研究而獲此殊榮者；廖培真教授則為本屆「人文與社會科學組」唯一獲獎人，展現成大在理工與人文領域並進的研究能量。

量子理論是近代物理學的兩大支柱之一，但礙於其理論架構非常不直觀的特性，即便是從事量子研究多年的專家學者，對於該理論所描繪的物理圖像依然存在諸多爭議。梁永成教授通過和國外學者的合作，除了進一步釐清量子世界的本質，也發現了微觀世界其他有趣的特性，並與實驗團隊合作，實現了萃取量子特性的想法。多年來其研究在國際學術期刊屢獲高引用或重要發表，並獲得多項國內外學術研究獎項肯定。

廣告 廣告

成大物理系梁永成教授目前擔任成大前沿量子科技研究中心副主任，他從博士班時期即投入量子研究，長期致力於探索量子世界的本質，並尋找把量子特性運用到科技的可能性。

梁永成教授表示，能在量子研究領域有所收穫並獲得「飛躍講座」肯定，深感榮幸，也由衷感謝多年來合作夥伴與研究團隊的共同努力。獎項提供的獎勵將用於「量子基礎、邊際問題和它們在量子密碼學上的應用」之研究，希望進一步拓展研究視野，深化國際合作並推動量子科學研究在基礎與應用面上取得更多突破。也期盼能為台灣在全球量子科技學術地圖上提升能見度與影響力。

外國語文學系廖培真教授

成大外文系廖培真教授則以研究計畫「亞美文學新聲音：苗族蒙人難民回憶錄、詩歌及繪本」榮獲第二屆「飛躍講座」。該計畫內容分析苗裔美國作家如何在其文學作品中融入口述傳統、刺繡、紡織藝術與音樂元素，創造出既承載殖民歷史遺緒、同時又試圖超越難民敘事中常見創傷書寫的新文學聲音。計畫所研究的作品將展現苗裔美國文學的演變歷程：從回憶錄中透過家族與個人敘事對帝國遺產的批判，到生態詩中原住民性與環境之間相互交織的主題，最終走向圖畫書中以兒童視角尋找世界中的希望與美。

當今科技掛帥、AI 迅速發展的時代，主流社會與學術研究多半強調實用性與量化數據之際，傑出人才基金會仍願意肯定人文學者的研究價值，特別是對較容易被忽視的弱勢族裔與難民文學研究給予支持，廖培真教授表示內心充滿無盡的感謝、感動及感激。

她也特別感謝博士論文恩師李有成教授，引領她進入弱勢族裔文學研究領域，並體悟文學「淑世」的精神；也衷心感謝國科會與傅爾布萊特資深學者研究獎助，讓她得以赴美國明尼蘇達大學英文系訪問研究，激發投入苗裔美國文學研究的動機與靈感。

傑出人才基金會，由諾貝爾獎得主李遠哲博士於多年前向工商界和社會各界呼籲發起並創辦，基金會下設有多個獎項。「飛躍講座」之設立，目的在「鼓勵國內青壯學者在學術上勇於創新，在既有的成績上再接再厲，投入心力從事較長期之深入研究」。此獎項分為數理科學、生命科學、人文與社會科學 3 組，每組每年獎額以不超過 3 人為原則。

更多新聞推薦

● 黎智英被控違港國安法將監禁20年 賴清德：台灣與黎，和守護自由的人們站在一起