成大獲「國家永續發展獎」 以治理與創新迎向百年新里程

成大獲頒一一四年國家永續發展獎，校長沈孟儒代表領獎，由行政院鄭麗君副院長頒獎 (成功大學提供）

記者林怡孜／台南報導

國立成功大學獲行政院國家永續發展委員會授予「一一四年國家永續發展獎」教育類獎，肯定學校在永續治理、校務整合與跨域研究推動上的長期投入。本次評選經過初選、複選與決選多階段審查，最終自眾多參選單位中脫穎而出。

成大校長沈孟儒表示，此次獲獎是全體師生與行政團隊多年努力的成果，也象徵成大邁向百年的重要里程碑。他指出，永續發展並非單一計畫，而是一項需要制度化、跨領域協作及長期承諾的治理文化，若沒有對永續理念的堅定信念與持續投入，成大不可能站上今天的高度。他也感謝團隊及校友的支持，讓成大的永續行動逐步轉化為具體成果。

廣告 廣告

成大獲頒一一四年國家永續發展獎，校長沈孟儒(中)率行政團隊合影 (成功大學提供）

成大近年來完成永續治理架構的全面建置，將校務治理與國家淨零轉型策略連結，從校內能源管理、環境減碳，到社會參與與研究創新，形成全校共同推動的藍圖。學校行動聚焦「淨零碳排」、「韌性防災」、「健康福祉」與「人文價值」四大方向，並延伸至國土安全與國家韌性等議題，推動包括循環經濟、負碳技術、防災治理與永續醫療等研究成果落地。

成大永續長余睿羚指出，成大的永續布局正從「校園實踐」走向「社會共創」。未來五年，學校將以永續治理為核心，深化國際連結，並與地方共同推進減碳科技、健康平權及綠色行動，讓成大經驗成為引導台灣永續發展的重要力量。