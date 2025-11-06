成大產學創新日登場 展現成大研究量能

國立成功大學在校慶週舉辦產學創新日，以百項的技術研發及創新成果，展現成大攜手產業界所創造的研究量能，未來更將強化在AI發展的方向及實力。

由產學創新總中心與研究發展處共同主辦，「成大產學創新日」在勝利校區旺宏館登場，以超過百項技術研發與創新成果，全面展示成大推動「AI 導入與智慧轉型」的實踐能量與產業鏈結成果。活動吸引近900 位企業代表、產官學研貴賓及校內師生參與，李永春副校長致詞時表示，今年成大產學創新日盛況更盛去年，不僅呈現成大產學合作的重要成果，同時促成校內新創研發量能與產業界有更多的合作。此外 AI 是現在最重要的潮流，將強化成大在 AI 發展的方向及實力。

廣告 廣告

活動以「學研匯智 × 產業共創：開啟 AI 新篇章」為主軸，邀請產官學研界重量級講者分享趨勢洞察與實務經驗，成大電資學院吳士駿院長、工研院蘇孟宗協理、智匯創育周威成創辦人、成大電資學院連震杰副院長與華碩雲端暨台智雲吳漢章總經理等，共同探討 AI 在半導體、機器人、醫療及製造領域的應用契機，剖析 AI 如何驅動產業智慧化與永續轉型。

成大產學創新總中心主任黃良銘教授表示，展區展出超過百項研發成果，涵蓋電資通訊、機械製造、材料科技、生技醫療、能源環境、管理服務與文創設計等領域，內容橫跨學研與產業應用。

今年活動首次由研究發展處精選 27項前瞻研究成果亮相，更有 17 位老師接力演講分享他們的研究成果與發現，展現成大科研能量的廣度與深度。

同時，透過大南方科研平台召集台南護校、中信科大及高雄科大等科研團隊聯合參展，體現南臺灣跨校科研整合的成果。