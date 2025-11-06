「成大產學創新日」校慶週登場 「AI 導入與智慧轉型」百項科研成果展現

成大產學創新日吸引產官學研共襄盛舉。





國立成功大學年度學研盛會「成大產學創新日」6 日在勝利校區旺宏館盛大登場，為校慶週系列活動之一，由產學創新總中心與研究發展處共同主辦，攜手校內外研究團隊、大南方科研產業化平台、成大新創生態系與鳳凰新創平台等單位，以超過百項技術研發與創新成果，全面展示成大推動「AI 導入與智慧轉型」的實踐能量與產業鏈結成果。

活動吸引近900 位企業代表、產官學研貴賓及校內師生參與，包括佳世達科技董事長陳其宏、南科管理局副局長林秀貞等嘉賓皆蒞臨現場共襄盛舉。成大李永春副校長致詞時表示，今年成大產學創新日盛況更盛去年，不僅呈現成大產學合作的重要成果，同時促成校內新創研發量能與產業界有更多的合作。此外 AI 是現在最重要的潮流，將強化成大在 AI 發展的方向及實力。

活動以「學研匯智 × 產業共創：開啟 AI 新篇章」為主軸，邀請產官學研界重量級講者分享趨勢洞察與實務經驗，成大電資學院吳士駿院長、工研院蘇孟宗協理、智匯創育周威成創辦人、成大電資學院連震杰副院長與華碩雲端暨台智雲吳漢章總經理等，共同探討 AI 在半導體、機器人、醫療及製造領域的應用契機，剖析 AI 如何驅動產業智慧化與永續轉型。

展區展出超過百項研發成果，涵蓋電資通訊、機械製造、材料科技、生技醫療、能源環境、管理服務與文創設計等領域，內容橫跨學研與產業應用。今年首次由研究發展處精選 27項前瞻研究成果亮相，更有 17 位老師接力演講分享他們的研究成果與發現，展現成大科研能量的廣度與深度；同時，透過大南方科研平台召集台南護校、中信科大及高雄科大等科研團隊聯合參展，體現南台灣跨校科研整合的成果。

成大長年深耕創業教育與育成機制，形成從「構想啟動、原型開發、加速育成到落地規模化」的完整新創生態鏈。「成大創新圓夢計畫」今年共有 30 組圓夢團隊展示成果，並參與「電梯簡報競賽（Elevator Pitch）」，以 3 分鐘簡報展現創意與市場潛力，吸引現場投資人及企業目光。

由成大與校友共同推動的「鳳凰新創平台」，再度攜手「成大天使投資俱樂部」舉辦金鳳凰天使募資 Pitch，邀請國內外投資人及企業夥伴共襄盛舉。現場精選 6 組「金鳳凰新創團隊」進行募資簡報，展示創新產品與商業模式，期望藉此促成投資媒合，推動成大新創團隊邁向市場實踐。

成大產學創新日透過「AI 論壇、成果展示、創業競賽、募資平台」四大亮點，完整呈現成大於「創新研發、專利轉譯、技術商品化、責任治理」的發展軸線，展現大學從研發推動者躍升為引領產業智慧轉型與永續發展的關鍵力量。

