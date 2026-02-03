成大男牙醫遭爆「出軌小40歲女醫」！元配求償200萬 1原因慘敗訴

台南成大男牙醫遭爆外遇小他40歲的女牙醫。示意圖／翻攝自Pixabay

台南一名成大男牙醫師遭控訴，與小他40歲的女牙醫發生婚外情，兩人不僅用IG閱後即焚模式頻繁聯絡，還傳送裸照給對方。元配將小三告上法院，指出小三造成她婚姻破裂，對她造成嚴重打擊，求償200萬元。不過，法官卻指出，有關發送裸照、頻繁聯絡的證據，都沒有確切的時間點，因此不能證明是小三導致婚姻破裂，駁回元配的訴求，可上訴。

判決書指出，台南成大一名男牙醫阿成（化名）與放射師妻子小美（化名）於2010年結婚，婚後育有3名子女，在2023年左右發現阿成時常早出晚歸，驚覺阿成跟奇美醫院小40歲的牙醫師小婷（化名）發生婚外情。小美一狀將小婷告上法院，控訴兩人不僅用IG閱後即焚模式傳情，小婷還會拍攝裸上半身的照片傳給阿成，兩人密切聯絡導致小美的婚姻破裂，最終離婚，向小婷求償200萬元。

廣告 廣告

對此，小婷否認婚外情，並指出小美提出的照片可能經過偽造、否認IG帳號是她所有，強調她跟阿成因工作關係來往頻繁，雙方只有在口腔外科專業上的問題交流，跟男女關係無關。小婷更指出，小美跟阿成婚姻破裂早有多年時間，堅決否認小美的離婚與她有關。

法官審酌證據後指出，從小美提出的證據中，難以證明IG帳號就是小婷所有，再加上小美應該要舉證獲得裸照的時間點，由於無法看出確切時間，因此難以認定阿成在婚姻期間有出軌行為。此外，有部分對話記錄都是發生在離婚之後，因此無法判斷小婷是導致小美婚姻破裂的主因，駁回小美請求，全案可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

粗工約人妻「土地公廟激戰」！威脅公開私密片：再來一次

32歲女不吃生食…竟排出「3公尺寄生蟲」！醫：1壞習慣害的

愛犬過世捨不得…網紅把遺體「冷凍乾燥」放進展示櫃！全場嚇壞：很詭異

56歲葉全真「喪偶」震撼狀態曝光！精神恍惚狂刷石頭 遭「亡夫」三兒子上門討遺產