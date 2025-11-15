成大研究生論文遭退指導 「侵入教授研究室、偽造簽名」遭判刑

成功大學。翻攝成功大學官網



成功大學楊姓研究生因未能續聘指導教授，竟於去年4月16日進入教授辦公室，還利用從系辦獲得的電子郵件簽名影像，偽造指導教授在論文登記表上的簽名，最終被台南地方法院判定犯有無故侵入他人建築物罪及行使偽造私文書罪，判處6個月刑期。

據了解，楊姓研究生的論文原本由校內教授指導，後來未獲同意續任。他去年4月16日，竟在未獲教授同意的情況下進入教授辦公室約1分多鐘，並在未經授權的情況下，使用教授的電子簽名進行文件偽造，上述行為都被監視器拍下來。

教授發現研究室遭侵入，以及從未見過的文件竟出現自己的簽名，於是報案提告遭跟騷。經調查發現，楊男在教授辦公室未獲允許的情況下停留約1分多鐘，並多次使用教授的電子簽名來處理與論文相關的事宜。

楊男辯稱，由於教授於前年9月已表明不再擔任其指導教授，且未能順利找到新的指導教授，他在情緒失控的情況下，才做出此行為。

楊男的律師指出，楊男患有自閉症相關障礙及情緒疾病，這些情況可能影響了其行為判斷能力，但經司法精神鑑定後，法院認為楊男在事發時仍具備基本的現實感與邏輯思維，並未達到免責條件，最終判處6個月刑期，可選擇以罰金替代。

