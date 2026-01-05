成大碩士班報考人數居全國之冠 AI、半導體錄取率最低

國立成功大學115學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，總報考人數達17,640人，相較去年略有下降，但整體報名規模仍穩居全國各大學之冠，充分展現成功大學在多元教學領域，以及前瞻研究布局上的高度吸引力。

在本年度招生中，錄取率最低、競爭最為激烈的前3名學系分別為半導體製程碩士學位學程，錄取率1.4%、行為醫學研究所，錄取率1.6%、經濟學系，錄取率2.5%，橫跨工程、醫學與社會科學三大領域，顯示考生高度集中於兼具跨域整合與實務導向特色的重點學門。

校方指出，這3個高度競爭的學系雖分屬不同學術領域，卻共同體現成功大學近年以「問題導向、跨域整合」為核心的教學與研究成果。

半導體製程學程結合先進製程技術與產業實務，回應全球半導體產業鏈持續擴張的趨勢；行為醫學研究所整合醫學、行為科學與資料分析，對應高齡化社會與精準醫療的迫切需求；經濟學系則以嚴謹理論為基礎，結合實證研究與數據分析，培養能因應全球經濟與政策變動的專業人才。

電機工程學系以1,958人報名居全校之冠，資訊聯招（資訊工程學系及人工智慧科系碩士學程）報名人數1,956人，工程科學系吸引953人報考。整體趨勢顯示，人工智慧、資訊科技與系統整合能力仍是研究所報考的核心焦點。電機工程、資訊工程及人工智慧相關學程長期名列報名人數最多的熱門選項，也反映人工智慧與數位轉型浪潮下，產業對高階專業人才的高度需求。

成功大學表示，近年碩士班報考趨勢與校方積極推動跨域教學密切相關。其中，敏求智慧運算學院以智慧運算為核心，整合電機、資訊、人工智慧與資料科學，並進一步串聯人文、社會、管理及醫農等應用場域，培養學生跨領域合作、系統整合與創新實作能力。相關課程涵蓋雲端運算、邊緣運算與晶片運算，打造從軟體到硬體、從理論到實務的完整學習路徑，成為帶動相關系所報考熱度的重要關鍵。

面對高等教育環境的多重挑戰，成功大學碩士班報名規模仍持續領先全國，未來將持續深化跨領域課程設計、教學創新與產學連結，提供學生多元且具前瞻性的學習環境，培育具備國際視野、產業即戰力與社會影響力的高階專業人才。

