成大碩士班考試將登場 逾一萬七千名考生南北應試

成功大學碩士班考試將於二月三日、四日舉行。（成功大學提供）

記者林怡孜／台南報導

國立成功大學一一五學年度碩士班考試於二月三日、四日舉行，分別在台南校本部以及台北考區同步辦理，吸引大批考生北上南下應試。整體報考人數(含在職專班)達一萬七千六百四十人，其中台南考區超過一萬人，台北考區也有七千多人，顯示研究所進修熱度持續升溫。

本次招生涵蓋文、理、工、電資、設計、管理、醫學、社會科學、生命科學與半導體等多元領域，共九十一個系所參與。校方指出，若以錄取率來看，競爭最激烈的包括半導體製程碩士學位學程、行為醫學研究所以及經濟學系，反映高階科技研發、健康科學與經濟分析等專業領域的高度吸引力。從報名人數觀察，電機工程學系近兩千人報考居冠，資訊相關聯招與工程科學系也同樣熱門，顯示人工智慧、資通訊與系統整合能力，已成為研究所升學的重要趨勢，亦與產業數位轉型及半導體發展需求緊密相連。

為讓考試順利進行，成大在各考區皆設置備用試場，因應突發身體不適或特殊狀況；同時提醒考生須依簡章規定使用不具程式儲存功能的計算機，並攜帶有效身分證件正本應試。校方也說明，試場分配與詳細地點可透過網路系統查詢，呼籲考生提早確認考場資訊與交通路線，以免影響應試權益。