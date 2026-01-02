成大碩士班17640人報考 半導體碩士學程錄取率最低

成功大學公布 115 學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，總報考人數達 17,640 人，雖較去年略有下降，整體報名規模仍穩居全國各大學之冠。

在本年度招生中，錄取率最低、競爭最為激烈的前 3 名學系分別為半導體製程碩士學位學程（錄取率 1.4%）、行為醫學研究所（1.6%）及經濟學系（2.5%），橫跨工程、醫學與社會科學三大領域，顯示考生高度集中於兼具跨域整合與實務導向特色的重點學門。