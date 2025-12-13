成大碩想進竹科！連拒6封台積電面試邀約後悔了

「護國神山」台積電以高薪與穩定前景，成為許多理工背景畢業生心目中的夢幻職場。（示意圖／翻攝自pixabay）





「護國神山」台積電以高薪與穩定前景，成為許多理工背景畢業生心目中的夢幻職場。不過近日有一名畢業於成功大學碩士班的男網友在Dcard分享求職經歷，透露自己因一開始過於挑剔工作地點，接連婉拒台積電面試邀約，結果後續收到的職缺地點卻「越來越遠」，讓他不禁後悔直呼：「早知道南科的時候就該接受面試了。」

該名網友表示，自己原本鎖定新竹科學園區發展，卻率先收到台積電嘉義廠設備工程師的面試邀約。由於期待更理想的地點與職務內容，他選擇婉拒，沒想到接下來陸續收到的4封邀約，全都是設備工程師，且工作地點從嘉義、南科一路南移至高雄，「再次拒絕後約一個多月都沒有任何面邀，覺得很絕望。」

原PO在文中坦言，期間一度完全沒有新的面試通知，直到重新更新履歷後，才收到第6封邀約，然而職缺仍是設備工程師，地點則落在高雄廠。

最終原PO只能接受現實，自嘲「我會好好奉獻我的身軀，賣命賺錢的」，也感嘆當初不該太過堅持地點，並苦笑表示：「F22 蝕刻設備又是數字大的，我超幸運！」此外，原PO也提出疑問，是否與學校背景有關，「是不是成大的就比較不會收到竹科的？」坦言自己其實「比較想去竹科」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴與討論，「不是你不夠優秀，是現況這個pool比你優秀的人更多，阿排序下來你就落在EE這個區間，你要極端直可以跨其它職缺機率就很渺茫」、「頂大電資也要來投設備、修設備，那原本讀的專業完全用不到」、「跟你講就算你入取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」。

