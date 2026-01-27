成大碳權驗證體系 上架星國交易

傳統自然碳匯監測受限人力成本高、取樣密度不足、難以長期追蹤，成功大學材料科學及工程學系蘇彥勳教授團隊主導「多系統整合碳排放管理與認證方案」，建構「生物多樣性碳權」驗證體系，去年底已上架至新加坡碳權交易所，突破自然碳匯進入國際市場技術門檻。

自然碳匯被視為全球因應氣候挑戰及碳管理策略的關鍵解方，但以農地來說，每取1個樣本成本數千元起跳，如何降低成本，並實質回饋農民與原住民成國際關注課題。

蘇彥勳團隊耗時約5年，從外太空精準監測土壤碳匯，透過國家太空中心提供衛星遙測影像，結合成功大學與中研院開發的AI機器學習模型，以及美國西北大學George C. Schatz教授提供分子光譜模擬，精準推估地表有機碳循環狀態，不僅大幅降低現地試樣密度與監測成本，更能實現大面積量測、長期追蹤、方法透明與資料可公開驗證等目標。

廣告 廣告

蘇彥勳說，該管理方案核心在於採用「星地整合」與AI技術，建構「生物多樣性碳權」驗證體系，去年底驗證碳權已上架新加坡碳權交易所。目前台灣碳權買家多，但沒賣家，這項從台灣出發的驗證模式，獲聯合國大學永續發展高等研究所（UNU-IAS）里山倡議國際夥伴關係（IPSI）委員會正式授權，具備高度國際公信力。團隊成員之一的台大生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美說，透過星地整合，能以更低成本、透明數據，突破自然碳匯進入國際市場技術門檻。

目前該團隊也攜手台南新農業合作社顏正標博士作物碳匯創生服務站進行取樣與分析，並由國家太空中心教育辦公室與影像團隊協作，驗證衛星遙測與地面資料整合於農村與里山地景應用可行性。