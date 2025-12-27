成大自製1.5U教學立方衛星首次搭探空氣球升空 約30公里高空任務飛行

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學自主開發研製的1.5U教學立方衛星(CubeSat)，今(27)日首次隨探空氣球升空，約25至30公里高空，進行2至3小時的平流層近太空飛行驗證後，於太平洋海域安全降落，圓滿完成任務。

成大太空系統工程研究所今天在歸仁校區舉行年度探空氣球釋放任務，探空氣球搭載多項學生規劃任務之酬載，包含1.5U立方衛星在內，順利施放升空後，一路攀升至約 25 至 30 公里平流層高度，展開任務飛行。任務由學生全面主導，從任務指揮官、航路分析、地面站系統開發與通訊監控等關鍵角色，到飛行後完成衛星遙測資料回收與系統效能評估等，真正將課堂理論轉化為可運作的太空系統成果。

廣告 廣告

校方表示，不同於以往僅著重單點實驗，此次任務首次以「準太空任務架構」執行，教學立方衛星完整整合通訊、電源管理、資料擷取與任務軟體模組，並在近太空極端環境下進行關鍵子系統驗證，為未來真正軌道立方衛星任務奠定實質基礎。從衛星本身，延伸到地面站系統開發、任務操作與規劃，配合自主開發立方衛星與系統工程教材，希望能夠涵蓋到高中、大學、研究所，以及業界對於衛星與系統工程實作訓練上的需求。

校方指出，探空氣球任務因具備低成本、高安全性、任務週期短等特性，成為大學發展太空工程實作教育的最佳平台，此次成功完成自製立方衛星近太空實證，象徵成大正式邁入「大學自主衛星任務」新階段。今天的活動也邀請台南一中、南科實中及台南二中學生共同參與，讓高中生近距離體驗立方衛星與太空任務操作，期能為台灣太空產業提早培育下一世代關鍵人才。

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

