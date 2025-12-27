成大自製1.5U立方衛星首升空

國立成功大學太空系統工程研究所二十七日完成年度探空氣球釋放任務，自主開發研製一點五Ｕ教學立方衛星也首次隨探空氣球升空驗證。（成功大學提供）

成功大學太空系統工程研究所二十七日完成年度探空氣球任務，最大亮點為師生自主研製的1.5U教學立方衛星（CubeSat），首次隨探空氣球升空，成功進入平流層進行近太空飛行驗證，不僅象徵成大太空系統工程教育的重要里程碑，也展現國內大學在自主衛星實作上的關鍵突破。

成大太空系統工程研究所昨在歸仁校區完成年度探空氣球釋放任務；此次共有兩組任務通過飛行備便審查，並獲得軍方和民航主管機關核准。

成大探空氣球搭載包含1.5U立方衛星在內的多項學生規劃任務酬載，從台灣本島升空到約二十五公里至三十公里平流層高度，進行為期二小時至三小時任務飛行，最終在太平洋海域落下。

成大指出，這次探空氣球釋放任務首次以「準太空任務架構」執行，教學立方衛星整合通訊、電源管理、資料擷取與任務軟體模組，而且在近太空極端環境下進行關鍵子系統驗證，為未來真正軌道立方衛星任務奠定實質基礎。

成大表示，探空氣球任務具備低成本、高安全性、任務週期短特性，成為大學發展太空工程實作教育最佳平台。此次任務由學生主導，分別擔任指揮官、航路分析、地面站系統開發與通訊監控等角色，並在飛行後完成衛星遙測資料回收與系統效能評估。

此次活動有台南一中、南科實中及台南二中學生共同參與，為台灣太空產業及相關工程領域，提前培育下一世代關鍵人才。