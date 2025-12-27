成大自製1.5U立方衛星首度升空 搭探空氣球飛上30公里平流層

成大太空系統工程研究所27 日完成年度探空氣球釋放任務，最大亮點為自主開發研製 1.5U教學立方衛星首度隨探空氣球升空進行平流層近太空飛行驗證。（成大提供／曹婷婷台南傳真）

每到年底，成功大學太空系統工程研究所都會執行年度探空氣球釋放任務，今年最大亮點為自主開發研製1.5U教學立方衛星首度隨探空氣球升空進行平流層近太空飛行驗證，自台灣本島升空後攀升至約 25 至 30 公里平流層高度，展開為期3小時任務飛行，最終於太平洋海域安全降落，宣告任務圓滿完成。

號稱最便宜太空任務的「探空氣球」，目前全台僅成功大學太空系統工程研究所從系統落實到課程實際均由學生親自操作，標誌成大在太空系統工程教育與自主衛星實作能力上的重要突破，也在國內各太空系統工程研究所占有領先的地位。

本次共有2組任務通過飛行備便審查，並獲得軍方與民航主管機關核准，探空氣球搭載包含 1.5U 立方衛星在內的多項學生規畫任務酬載，上午陸續施放探空氣球後，只見探空氣球冉冉升空攀升至平流層高度。

成大表示，往年僅著重單點實驗，今年任務首次以「準太空任務架構」執行，教學立方衛星完整整合通訊、電源管理、資料擷取與任務軟體模組，並在近太空極端環境下進行關鍵子系統驗證，為未來真正軌道立方衛星任務奠定實質基礎。

此外，也從衛星本身，延伸到地面站系統開發、任務操作與規畫，配合自主開發立方衛星與系統工程教材，希望涵蓋到高中、大學、研究所及業界對衛星與系統工程實作訓練需求。本次任務由學生全面主導，並於飛行後完成衛星遙測資料回收與系統效能評估，真正將課堂理論轉化為可運作的太空系統成果。

今天上午也邀請台南一中、南科實中及台南二中學生共同參與，讓高中生近距離體驗立方衛星與太空任務操作，為台灣太空產業提早培育下一世代關鍵人才。

成大太空系統工程研究所表示，探空氣球任務因具備低成本、高安全性、任務周期短等特性，是大學發展太空工程實作教育的最佳平台。成大太空系統工程研究所歷經10餘年探空氣球任務經驗累積，本次成功完成自製立方衛星近太空實證，象徵邁入「大學自主衛星任務」新階段。

