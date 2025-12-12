成大與中科院簽署合作備忘錄 打造國防新動能

成大與中科院於簽署合作備忘錄，宣示雙方將在國防科技研發與人才培育展開深度合作。（成功大學提供）

記者林怡孜／台南報導

國立成功大學與國家中山科學研究院今(十二)日正式簽署交流合作備忘錄，宣示將在國防科技研發與人才培育上展開更緊密的合作。雙方合作領域涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多項國防科技關鍵技術，期望藉由資源整合與跨域合作，促進國防自主與科技創新。簽約儀式由成大校長沈孟儒與中科院院長李世強代表簽署。雙方主管團隊近三十人共同出席，見證合作里程碑。

沈孟儒致詞時表示，成大長期以務實創新為學術核心，一直期望科研成果能真正走入社會、提升公共安全。與中科院的合作已在多項領域深耕，包括AI演算、高動力電池及水下技術等研究計畫。未來將進一步串聯雙方的人才、設備與技術能量，推動更多具國家戰略價值的研發成果。他強調，此次合作不僅強化國防科技實力，也將為學生帶來更多跨域學習與投身國防科技的機會。

廣告 廣告

與會貴賓共同見證國防科技產學合作再跨重要一步。（成功大學提供）

身為成大校友的李世強表示，與母校展開正式合作別具意義。中科院與成大設定在兩年內展現具體成果，首波合作計畫更有機會影響台灣未來的作戰方式與國防布局，是面對不對稱威脅的重要契機。他指出，此合作將讓國防研發與學術研究建立更緊密的連結，使科研成果能真正投入國家所需。

依據合作備忘錄，成大與中科院將以平等互惠原則，共同推動研究計畫、研發技術、人才培育、教學與實習安排。雙方也將共同或輪流舉辦成果發表與學術研討會，促進知識共享與技術交流。備忘錄有效期五年，屆期可視合作需求延長，以確保合作長期穩定推進。成大與中科院均期待藉由此次合作，培育更多具跨域能力的科技人才，並攜手提升台灣在國防科技自主研發的整體動能，為國家安全與科技發展注入新力量。