成大與中科院簽署合作備忘錄 打造國防新動能
記者林怡孜／台南報導
國立成功大學與國家中山科學研究院今(十二)日正式簽署交流合作備忘錄，宣示將在國防科技研發與人才培育上展開更緊密的合作。雙方合作領域涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多項國防科技關鍵技術，期望藉由資源整合與跨域合作，促進國防自主與科技創新。簽約儀式由成大校長沈孟儒與中科院院長李世強代表簽署。雙方主管團隊近三十人共同出席，見證合作里程碑。
沈孟儒致詞時表示，成大長期以務實創新為學術核心，一直期望科研成果能真正走入社會、提升公共安全。與中科院的合作已在多項領域深耕，包括AI演算、高動力電池及水下技術等研究計畫。未來將進一步串聯雙方的人才、設備與技術能量，推動更多具國家戰略價值的研發成果。他強調，此次合作不僅強化國防科技實力，也將為學生帶來更多跨域學習與投身國防科技的機會。
身為成大校友的李世強表示，與母校展開正式合作別具意義。中科院與成大設定在兩年內展現具體成果，首波合作計畫更有機會影響台灣未來的作戰方式與國防布局，是面對不對稱威脅的重要契機。他指出，此合作將讓國防研發與學術研究建立更緊密的連結，使科研成果能真正投入國家所需。
依據合作備忘錄，成大與中科院將以平等互惠原則，共同推動研究計畫、研發技術、人才培育、教學與實習安排。雙方也將共同或輪流舉辦成果發表與學術研討會，促進知識共享與技術交流。備忘錄有效期五年，屆期可視合作需求延長，以確保合作長期穩定推進。成大與中科院均期待藉由此次合作，培育更多具跨域能力的科技人才，並攜手提升台灣在國防科技自主研發的整體動能，為國家安全與科技發展注入新力量。
其他人也在看
現身力挺卻「慘遭洗臉」！驚傳擋自家助理連署 張啓楷怒斥：造謠
即時中心／高睿鴻報導國民黨立委陳玉珍等人，近日打算針對助理費修法，若通過，該款項將改由立委統籌運用、免檢據核銷，遭外界質疑嚴重侵害助理權益；以及立委「自肥」、為自己量身打造小金庫。對此，高達近300名跨黨派助理，不僅連署要求撤回提案、今（12）天更到北市中山南路集結抗議；豈料，先前傳出曾下禁令、阻擋助理連署的民眾黨立委張啓楷，竟也現身支持，結果反遭現場噓聲嗆爆。對此，他稍早也做出回應。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
21世紀不動產2025店東長大會登場 聚焦「聚變領域」燃動品牌核能量
（記者許皓庭／綜合報導）面對房市高檔盤整與數位浪潮的雙重挑戰，全球最大房仲品牌21世紀不動產，日前舉辦「202 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
酒駕闖大禍！內湖自小客車猛撞燈桿「翻滾270度」 現場慘況曝光
即時中心／黃于庭報導台北市內湖區今（12）日11時許發生一起自撞事故，有名自小客車駕駛，沿著康樂街136巷30弄直行時，不明原因碰撞路旁燈桿，整台車翻滾270度，最後側翻路面。該駕駛無明顯外傷，酒測值0.44mg/L，全案依刑法公共危險罪偵辦。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
媽媽嚇壞！8歲女童竟來月經 醫：炸物、甜食導致性早熟
性早熟臨床量能近年明顯攀升，門診中6至10歲的孩童愈來愈多，環境荷爾蒙、飲食過度精緻、肥胖比例攀升、睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。台中一名8歲女童日前疑似出現月經跡象，母親驚覺異常緊急帶往光田綜合醫院求診，經鄔翔帆醫師進行抽血、骨齡判讀與腹部超音波檢查後，發現女童賀爾蒙數值高度偏高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢更出現發育變化。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
最新／不意外！反公教年改表決大戰 藍白60：48強勢闖關
首次上稿：12/12 15:52更新時間：12/12 16:09（更新林月琴回應）即時中心／顏一軒報導最新消息！國民黨立法院黨團推動「反年改修法」，立法院長韓國瑜今（12）日上午召開協商後，決議下午「包裹式處理」兩案；院會下午進行表決，最終相關法案皆以同意60票、不同意48票，在藍白掌有國會多數的優勢下被通過。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
20歲正妹一到半夜「4肢狂抖」罹罕見舞蹈病 熬夜喝「這杯」害的
現代年輕人最喜歡每天一杯手搖飲，大陸深圳一名年僅20歲的年輕女子因此喝出問題！她因長期飲食失衡且嗜喝高糖飲品，近日突然出現肢體無法控制、頻繁手舞足蹈的異常狀況，經就醫檢查後，確診罹患罕見的「糖尿病非酮症偏身舞蹈病」，病例引發醫界與社會高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
這樣也能騙？假冒「角頭」軍火交易 在成大校園借4萬不還
這樣也能騙？李姓男子在成功大學光復校區以「軍火交易急需周轉」為由，向楊姓男子借走4萬元不還，台南地方法院依詐欺取財罪判處3個月。去年7月凌晨，李男在成大光復校區，攔下楊男自稱是台北松山角頭王姓人士，聲稱當天上午要進行軍火交易，臨時缺周轉金，只要先借4萬元，隔天凌晨就能全數歸還。楊男給了現金4萬元，事自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
教育部推動學校午餐國際交流 啟動多元飲食體驗
為了推動飲食教育並拓展學生國際視野，教育部國教署委請國立成功大學辦理114年度「學校午餐國際交流活動」。活動以「學校午餐」為主題，透過與國際學校進行食譜交換、線上交流及品嘗彼此學校午餐等方式，引導學生國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中科院與成大簽MOU 深耕海空技術科研能量
【記者劉蘇梅／桃園報導】國家中山科學研究院（以下簡稱中科院）為深耕航太技術及海洋環境監偵的科研能量，今（12）台灣好報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
北市松山角頭老大要「軍火交易」跟成大生借4萬！他落網…真實身分曝
前科累累的李姓男子聲稱自己是「台北松山角頭老大」要進行軍火交易，去年跑到成功大學校區，向學生借款4萬元後人間蒸發，李男事後挨告，還被查出，行騙足跡遍及新北、新竹及雲林都以同樣手法騙大學生，法院審理後，將他依詐欺取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金，沒收、追徵4萬元犯罪所得，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
黃仁勳看到都會笑？台南AI稅務神兵登場 ATG全國首創
全國首創導入 AI 清查稅籍！南市結合 Gemini、GIS 與多元資料庫，打造的「AI 稅務團資整合系統（ATG）」今（12）日正式亮相，由市府與九福科技、成功大學歷經5個月產官學合作研發。強大功能讓人笑稱：「AI教父黃仁勳看到Google這麼強的AI來助陣，也會點頭笑！」自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台灣大哥大公布114年11月份營運績效
(記者謝政儒綜合報導)台灣大哥大114年11月份營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙十一帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%，合併營業利益年增10%，稅後淨利年...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五年來首見！全年稅收恐短徵至少300億 墨西哥對亞洲多國祭50%關稅
財政部昨（11）天公布今年前11個月總稅收約3兆5813億元，創歷年同期新高，但距離全年預算目標還有差距，預估全年稅收可能短徵約300億至500億元，這將是全國稅收近五年來首度出現短徵，財政部分析，是台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
維護租稅公平 南市首創ATG智慧稅務系統
臺南市首創結合Gemini、GIS及資料庫所產生的智慧稅務系統，與九福科技、成功大學產官學合作，耗費5個月時間研發，並經測試後不斷精進改良，於今日盛大舉行「AI稅務圖資整合系統(ATG系統)成果發表會」。市長黃偉哲表示，臺南將持續推動智慧城市建設，堅守「以人為本」的核心理念，提供迅速確實的智慧便民稅務服務，讓市民享受更順、更快、更安全的公共服務，本次專案結合稅籍資料庫、地理資訊系統(GIS)與AI人工智慧技術，運用科技主動清查，提升稅務清查的效率與精確度，並節省稽徵人力及時間，讓課稅服務更便捷符合市民的需求。市府財稅局長李建賢指出，除了稅務便捷服務外，亦需兼顧租稅公平，臺南近年來積極推進稅務數位化，本次推動ATG系統是一項關鍵的指標，透過GIS地理圖資技術與AI輔助分析，系統能自動交叉核對稅籍資料、國土利用調查圖及建物區塊圖等多元資訊，顯著提升清查效率與數據的精準度，同時也有助於化解徵納雙方的潛在歧見，過去財稅局每年投入大量人力耗費4萬2千個工時，清查6萬5千筆稅籍資料，預估未來採用ATG系統後，不但可至少節省5000工時以上，清查件數更可超過10萬筆以上，可提供迅速確實的智慧便民稅務台灣好新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
刺青男不明原因曝屍荒野…遺體腐敗難辨！只靠「紙皮食指」找出身分
新竹縣竹東鎮驚傳離奇死亡案，一名年約30歲男子，不明原因曝屍荒野，屍體嚴重腐敗，直到近日才被路人發現；因遺體難辨身分，經檢警幾經蒐證、比對，才從僅有「薄如紙皮的右手食指」，以及身上殘存刺青等線索確認身分，初步排除他殺，已聯繫死者家屬，將解剖釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康
現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。 憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。 第❶招 已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。 第❷招 職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。 第❸招 工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。 第❹招 可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？ 第❺招 在工作和休閒之間，找出平衡的方式，常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中科院與成功大學簽署MOU 強化先進無人載具技術
（中央社記者游凱翔台北12日電）中科院表示，今天與成功大學簽署合作備忘錄（MOU），將運用既有系統整合實務經驗，結合成大在系統船舶、資工的能量，開發先進無人載具等關鍵技術。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
不等員工出事才輔導！奕力科技提前導入照顧管家，實踐「照顧不離職」
員工平均年紀40歲，奕力科技預見超高齡社會的需求，超前布署，導入照顧管家，營造「照顧不離職」友善職場，是員工最堅實後盾。 奕力科技員工年紀多介於35～40歲，不算太「資深」的公司，但2023年成立ESG永續發展委員會時，就與民間長照平台「愛長照」合作，提供員工家庭照顧諮詢與資源串聯。方案推出第1年，永續長陳瑞文就受惠。企業對員工高齡眷屬的照顧與協助，陳瑞文感觸很深。 陳瑞文的岳母患有輕微失智及糖尿病，平時與其他家人同住，但年輕人白天上班，多數時間仍是老老照顧。某天早晨，岳母忘記吃早餐，血糖過低昏迷，岳父以為老伴還在睡夢中，過了好一段時間才兵荒馬亂送醫。 雖然岳母的身體穩定了，但出院後的居家照顧才是考驗。這次事件，讓家人意識到，長輩已進入需要他人協助日常打理的階段，但第一次遭遇長輩有照顧需求，讓他不知該從何下手。陳瑞文啟動公司與愛長照合作的家庭照顧管理服務，在愛長照的照顧管家協助下，擬定長輩照顧計劃、取得資訊與資源。 照顧管家先幫陳瑞文盤點自身狀況，規劃照顧重點，檢視社會和政府有哪些資源，接著啟動長照2.0居家照護，引入政府的長照個管師，由居服員提供居家照護服務，接著安排岳母到日間照護中康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
學生「0成本抽成」遭炸雞店拒絕 校方：主辦團隊已道歉
逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，因希望吸引人潮到樓下炸雞店購買，向老闆提出2成回扣的合作請求，卻遭到拒絕。學生不滿後在社群平台發文批評老闆「態度超爛」，甚至用不妥言詞形容對方，結果引發網友熱議，反而遭到炎上。最終，主辦團隊緊急刪文並發表道歉聲明。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
攜手國防科技研發與人才培育 成大與中科院簽署合作備忘錄
國立成功大學與國家中山科學研究院12日簽署交流合作備忘錄，期望透過雙方在科研與教育領域的聯手，深化國防科技相關領域的合作及人才培育。合作的範圍涵蓋人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等多項重要國防科技議題。簽約儀式下午1時於光復校區雲平大樓 4 樓會議室舉行。沈孟儒校長、中科院李世強院長代表雙方簽署。成大張始偉副校長、沈聖智教務長、劉全璞研發長、謝孫源國際長及相關學院師長以及中科院林高洲副院長、策略會蔡嘉芳副執行長、飛彈所吳典黻所長、材料所翁炳國所長、電子所白鎧豪所長等一行主管，共計近 30 位出席觀禮。沈孟儒校長熱忱歡迎中科院李世強院長等一行人來到，在致詞時沈校長簡單介紹邁向 95 歲的成大，以及第一任校長創校時對許下的「社會參與」、「培養具備冷靜頭腦、開闊心胸、手腳敏捷的學生」為核心的教育目標。李世強院長表示，自己是成大的校友，對成大有深厚的了解，很高興中科院與成大締結合作。中科院與成大的合作已經啟動，也設定在兩年要有一定的具體成果，相信與成大的第一個合作計畫，未來有機會影響與改變台灣整體作戰方式，尤其是臺灣海峽的戰略態勢，也可能就是我們面對中國，以小博台灣好新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話