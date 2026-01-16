成大與南大攜手深化高教國際化 培育具全球競爭力人才
國立成功大學與國立臺南大學15日正式簽署「學術交流與人才培育合作」協議，成功大學校長沈孟儒與臺南大學校長陳惠萍分別代表兩校完成簽約，宣示雙方攜手建立跨校聯盟合作關係，共同推動高等教育國際化與國際人才培育。
本次合作聚焦於在台國際學生之學習與發展需求，雙方將整合教學與研究資源，規劃高階人才培訓機制及相關配套措施，期盼培育具備國際競爭力與影響力的國際高階人才，為台灣高等教育國際化注入實質動能。
未來，臺南大學國際學生可透過交換制度前往成功大學修習課程，實地體驗成大豐富的研究環境與教學特色；有志持續進修深造者，亦可進一步申請成功大學相關學位學程，逐步實現留台攻讀研究所的學習目標，為個人專業與學術發展提供更多元的選擇。
沈孟儒表示，高等教育培育人才對國家發展至關重要，尤其台灣現今少子化情況嚴重，不利於人才供給與培育，而國際生將會是重要動能。成大推動與周遭學校跨校聯盟，目標在於就各自強項相互合作、互補，提供更完整且彈性的學習與學士銜接研究所，以持續深化專業訓練，進而增加留台就讀與發展的意願，實現學校及學生的雙贏。
沈孟儒強調，成功大學與臺南大學各有特色具互補性，學術交流與人才培育合作簽約是一重要的起點，期盼持續深化聯盟關係，共同為台灣高等教育與國家發展培育更多優秀人才。
陳惠萍指出，國際化是當今高等教育共同的目標，南大與成大有部份學系具重疊性，同時也存在高度的互補，尤其在學生交流、進階研讀的銜接機制上都有合作空間。以音樂領域來說，南大師資與表演能量豐富，曾多次帶領學生赴國外演出，未來或可進行相關的合作。
此外，南大戲劇系，音樂系等亦可與成大形成互補發展，即使兩校創校之初培育學生的目標不同，但共同目標都是要培養對台灣國家社會乃至對全球具有貢獻力的人才，期待成大帶領大家一起推動國際化人才培育。
為深化國際高等教育交流並強化國際研究人才培育機制，成大自2025年7月起推動國內大學聯盟，義守大學、正修科大已於2025年率先加入聯盟。臺南大學則於2026年正式成為聯盟夥伴，亦為此聯盟中首間加入之國立大學，象徵跨校實質合作由私立延伸至公立體系，進一步強化聯盟整體學術交流與人才培育量能。
成大國際事務處以推動跨校合作機制為核心目標，結合各大專校院的優勢與資源，全面提升台灣於國際學術與專業訓練領域的整體實力，並為學生提供更完整、多元且具銜接性培育途徑，持續強化台灣國際教育形象，吸引更多優秀國際學生來台就讀與深造。
