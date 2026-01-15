成大與台南大學簽署合作協議 攜手培育國際人才

成功大學校長沈孟儒(右)與台南大學校長陳惠萍(左)完成合作協議簽署，象徵兩校攜手推動學術交流與國際人才培育。(成大提供)

記者林怡孜／台南報導

國立成功大學與國立台南大學於一月十五日正式簽署「學術交流與人才培育合作」協議，由成功大學校長沈孟儒與台南大學校長陳惠萍代表雙方完成簽約，宣示兩校將攜手推動跨校合作，共同深化高等教育國際化與國際人才培育。本次合作聚焦在台國際學生的學習與發展需求，雙方將整合教學與研究資源，規劃更完善的人才培訓機制，協助國際學生銜接進階學習與研究，培育具備國際競爭力的專業人才，為台灣高教國際化注入新動能。未來台南大學國際學生可透過交換制度前往成功大學修習課程，體驗成大多元的研究環境與教學特色；有意持續深造者，也可申請相關學位學程，逐步銜接研究所學習，拓展學術與專業發展的可能性。

成功大學校長沈孟儒表示，面對少子化趨勢，國際學生將成為重要的人才來源。成大推動跨校聯盟合作，希望透過各校優勢互補，提供更完整且彈性的學習與升學管道，提升國際學生留台就讀與發展的意願，創造學校與學生雙贏。

台南大學校長陳惠萍指出，國際化已是高等教育的重要目標，南大與成大在部分學系具有重疊與互補性，尤其在學生交流與進階研讀方面具備合作空間。未來包括音樂、戲劇等領域，也可展開更多跨校合作，共同培育對社會與全球具貢獻力的人才。

此外，成功大學自二0二五年起推動國內大學聯盟，義守大學、正修科大已率先加入，台南大學則於二0二六年正式成為首所加入的國立大學，象徵跨校合作由私立延伸至公立體系，進一步強化聯盟的學術交流與人才培育量能。