成大衝上全球前35、台灣第1 跨領域實力被國際看見

2026THE跨領域科學排名評比，成大獲全球第35名，居全台第1。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕《泰晤士高等教育》(THE)與國際研究獎項「施密特科學研究員」公布2026年跨領域科學排名，國立成功大學拿下全球第35名、全台第1。對成大來說，這份成績不只是名次亮眼，也意味著近年推動跨領域研究的方向開始被國際注意到。

成大近年大力強調「跨領域」這件事，不再把學科切得很細，而是希望老師與學生能把不同領域的知識整合起來一起研究。成大研發處表示，從2023年開始，學校陸續推出永續、人文社會、智慧健康3大跨域研究計畫，促成更多院系彼此合作。今年再推「永續躍升計畫」，聚焦能源轉型、氣候韌性等大家都關心的議題，讓學術研究有機會真正走進社會現場，對產業和生活產生幫助。

在教學上，成大也希望學生不只會「專業知識」，還能具備美感、人文素養、同理心、合作能力等「軟實力」。透過讓老師、學生一起跨域學習，培養面對快速變化世界的能力，不再只是傳統式的單一路線養成。

面對AI與大數據浪潮，成大也啟動「AI攻頂計畫」，從資料庫、運算平台到AI應用課程全面布局。校內也辦研討會、鼓勵學生投入AI研究，希望在科技快速演進的時代不被落下，甚至能站在前端。

在國際連結上，成大表示，希望把校園變得更全球化，透過玉山學者、外籍教師培育、NCKU100等計畫，引入來自世界各地的研究人才，也讓學生與國際社群有更多互動機會。

成大表示，這次為第2屆評選共有911所大學、來自94個國家參與，從經費、設備到研究成果共11項指標全方位評比。

