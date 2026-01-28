成大越南女博士借帳戶給室友慘背2千萬稅金！返台淪人球睡廟宇哭求活路

社會中心／台南報導

成功大學博士學位的越南籍范姓女子，因信任女室友代為處理獎學金，卻被搞到成為欠稅大戶。（示意圖）

一名曾獲成功大學博士學位的越南籍范姓女子，2018年畢業後將帳戶交予阮姓女室友處理獎學金事宜，不料遭盜用積欠逾2000萬元稅款。去年9月她偕同兒子返台旅遊，入境即遭限制出境。如今簽證逾期、身無分文且罹患甲狀腺疾病，范女淪落至睡廟宇、靠人接濟，被迫與丈夫幼子分離，陷入生存絕境。

根據《聯合新聞網》報導，這起因信任室友而釀成的人權悲歌，始於范女在成大攻讀工資管系博士期間。范女表示，她於2018年取得學位後返回越南，因尚有獎學金待領，便將銀行帳戶交給當時就讀成大中文系的阮姓女室友協助處理。此後她前往德國工作，並與當地公職人員結婚生子，展開新生活，完全不知自己在台灣已成為欠稅大戶。

去年9月20日，范女帶著未滿2歲的兒子返台舊地重遊，豈料一落地便接獲移民署通知，因其帳戶自2018年起有鉅額營業金流，積欠國稅局綜合所得稅高達2000多萬元，已遭函請限制出境。國稅局台南分局告知，除非繳清欠稅，否則無法解除境管。

隨著觀光簽證過期，范女頓時淪為非法滯留的幽靈人口。她沒有台灣身分證、無法合法工作、沒有健保，加上盤纏用盡，只能棲身於教堂或廟宇，靠善心人士施捨度日。更令人心碎的是，因生活條件惡劣，她的德國丈夫去年11月緊急來台，將幼子帶往越南託付岳父母照顧，范女被迫與稚子骨肉分離，且因本身患有甲狀腺疾病，隨身藥物早已吃完，面臨隨時可能發病危及心臟與生命的風險。

范女多次向國稅局陳情，坦承因一時不察導致帳戶遭阮女及其友人濫用，她願意承擔還款責任，但請求政府基於兩公約（ICCPR）的人道考量與生存權，提供替代方案讓她能有臨時身分工作及就醫。她痛訴行政機關僵化的處分已使她生命陷於風險，目前已向立委麥玉珍、監察院及人權組織求助。

對此，國稅局台南分局回應指出，范女為公告的欠稅大戶，經調查其帳戶金流確實由她名下進出，且實際調查結果與其自述有出入。分局強調，如何籌錢非其權責，建議范女可尋求德國或越南親友協助，只要欠款繳清，便會依法解除出境限制。

