成大連環撞車禍 肇事婦自首可減刑

劉姓婦人去年6月8日下午駕車在成大旁失控肇事釀1死2傷，現場一片混亂。（本報資料照片）

台南市1名76歲劉姓婦人去年6月8日下午1時許駕車載友人要去喝下午茶，在東區成功大學旁，大學路、勝利路交岔口失控暴衝撞上2輛機車及騎腳踏車路過的74歲陳姓老翁，導致陳翁送醫不治、2名機車騎士輕傷。台南地檢署23日偵結，依過失致死起訴，檢察官認定劉婦符合自首要件，向法院請求減輕其刑。

檢方起訴指出，此案發生於民國114年6月8日下午1時許，劉姓婦人當時駕車沿台南市東區大學路行駛到勝利路口時，先擦撞前方2輛停等紅燈機車，接著衝撞行經路口的自行車，再擦撞對向1輛自小客車，最後連續撞擊停在路邊一整排29輛機車。

遭撞的74歲陳姓自行車騎士送醫後傷重不治，1男1女機車騎士輕傷，劉姓婦人與車上乘客未受傷，事發後留在現場路邊等待警方處理。劉婦當時坦承「踩剎車誤踩油門」，在現場一度情緒崩潰，伏在身旁人懷裡痛哭。

該事故導致多名傷者，尤以陳姓單車騎士最為嚴重，他被撞後彈飛至對向車道，落於馬姓駕駛的小客車引擎蓋上，形成二次撞擊，經緊急送醫搶救，仍因雙側氣血胸、四肢骨折及多重器官損傷，於當日下午14時26分宣告不治。

檢方偵結指出，劉婦涉犯過失致死罪嫌，她於肇事後未被偵查機關發覺前，在肇事現場主動向到場處理員警坦承肇事，自首而願接受裁判，符合自首要件，請法官依法減輕其刑。