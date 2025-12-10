成大邀請諾貝爾得主演講 談人工智慧的衝擊

­成功大學於舉辦「成大遇見諾貝爾｜AI × 永續：未來的啟示」系列活動首場講座，特別邀請 2010 年諾貝爾經濟學獎得主克里斯多福．皮薩里德斯教授演講。以人工智慧與未來工作福祉為題，向與會師生及學者深度分享他對勞動力市場如何應對人工智慧衝擊的獨到見解。

張始偉副校長表示，皮薩里德斯教授帶我們從探討如何提升生產力，轉而思考在這個自動化與人工智慧的時代，如何確保優質工作和身心健康的平衡。