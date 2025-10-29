成大醫院導入即時影像導航 脊椎手術更精準與安全
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導
圖：成大醫院骨科部林政立醫師／成大醫院提供
傳統脊椎畸形手術必須仰賴術前影像與術中經驗判斷，誤差容忍度極低，稍有偏差即可能影響神經功能。成大醫院新建複合式手術室，整合可移動式CT影像系統與導航平台，包含即時電腦斷層掃描、手術電腦導航與神經監測等技術，不僅能將椎弓根螺釘的精準度提升至95-100%，顯著降低神經或血管損傷風險，也降低病人輻射暴露、縮短住院天數，並減少再手術機率，提升手術安全性與病人滿意度。
成大醫院持續推動智慧醫療新技術，打造兼具即時影像導航與多專科整合功能的「智能複合式手術室（Hybrid Operating Room）」。這項創設備近期已應用於多例高難度脊椎畸形矯正手術，在脊椎外科林政立主任率領的團隊努力下，手術精準度與安全性大幅提升，為脊椎手術開創新的里程碑。
成大醫院骨科部林政立醫師表示，多名嚴重脊椎側彎病童，在複合式手術室中進行三D矯正與固定手術，結合即時電腦斷層掃描（intraoperative CT）、脊椎導航系統及神經監測技術（neuromonitoring），讓醫師能在手術中即時確認每個步驟，確保神經安全。術後影像顯示脊椎軸線恢復良好，病童術後追蹤，能正常行走與上學，無神經併發症。
根據多篇國際文獻顯示，應用導航輔助的手術，能減少40%以上重大螺釘偏移風險，並降低病人整體輻射劑量達90%。這些成果不僅提升病人安全，也為臨床訓練與醫療品質帶來多重效益。
成大醫院積極推動高階影像導引與AI智慧手術技術，除了脊椎畸形矯正，也成功應用於清醒開顱手術、腦瘤切除、血管重建及骨盆腫瘤等多項手術。未來將結合AI導航、機械手臂與虛擬實境技術，讓手術更安全、更精準，也為民眾帶來與國際同步的醫療品質。
