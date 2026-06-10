成大醫院打造孕產兒連續照護新典範 展現對母嬰健康長期承諾

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成大醫院面對少子化、高危險妊娠照護需求增加，及臨床人力緊繃等挑戰，以「母嬰親善」為核心，結合科技創新、實證照護與家庭支持，建立從孕期、產中到產後的連續性母嬰照護模式。民國94年成立「母嬰親善推動委員會」以來，成大醫院深耕母乳哺育逾20年，持續通過母嬰親善醫療院所認證，展現對母嬰健康的長期承諾。

成大醫院以「科技結合人本、創新促進實踐」為策略，透過婦產科、新生兒科、護理部、孕產婦個案管理師及母乳種子講師等跨專業團隊合作，提供孕產婦與家庭個別化支持。113年和114年參與國民健康署舉辦的「母嬰親善醫療院所成果績優選拔活動」，榮獲特優及創意獎，充分展現專業成果與創新能量。

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在創新照護措施上，成大醫院發展出4大亮點：

1.Kebbi互動機器人母乳衛教

導入互動式機器人，透過語音互動、觸控操作與圖像化內容，協助產婦掌握母乳哺育知識與產後照護重點。此措施提升產婦學習參與度，並減少護理師衛教時間約50%，臨床人員能更專注於個別化評估、情緒支持與實際哺乳協助。

2.母嬰親善照護延伸社區

成大醫院與衛生局、大專院校及母乳相關學會持續合作，辦理母乳支持團體與親職教育課程，透過專業引導、家庭經驗交流與實作討論，協助孕產婦及家人建立母乳哺育與嬰兒照護能力。支持團體不僅提供知識，也提供情緒支持與同儕陪伴，課程滿意度高達4.95分，顯示民眾對內容品質與互動方式的高度肯定。

3.早產兒實證餵食照護

運用POFRAS口腔進食準備度評估與PIOMI口腔運動介入方案，建立標準化的早產兒餵食照護模式，協助早產兒平均提前約7天達成經口餵食，每年節省醫療資源逾280萬元。團隊編纂「口腔照護三項標準書」，統一臨床護理人員的評估、介入與照護流程，提升早產兒餵食安全與照護品質。

4.南區母乳庫永續運作

透過個別化捐乳管理、到府收送服務、迷你發送站及跨區域合作，服務範圍涵蓋中、南、東部地區，讓有需要的嬰兒即時獲得安全乳源。此模式每年可減少約3萬個塑膠集乳袋使用，在促進母乳共享的同時，也落實環境永續。

成大醫院孕產婦個案管理師曾幸儀表示，母嬰親善推動的目標，不僅在提高母乳哺育率，更重要是讓每一位母親在孕期、生產到產後育兒初期，都能被理解、被支持，並依自身狀況做出合適的照護選擇。對許多產婦而言，母乳哺育牽涉到身體恢復、情緒調適、家庭支持與育兒信心，不只是技術問題。成大醫院團隊透過產前衛教、產後諮詢、母乳支持團體及床邊指導，陪伴家庭逐步建立照顧能力。

科技導入的目的，不只是提升效率，而是為了成就更好的照護品質與家庭經驗。每一次流程優化、每一項實證照護的建立、每一場支持團體的陪伴，都代表醫療團隊對母嬰健康的承諾。成大醫院將持續以「科技輔助、專業引導、家庭參與」三大方向推進母嬰親善照護，在少子化時代為母嬰健康、家庭幸福與社會永續注入更多力量。

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