成大醫院斗六分院院長交接 深化精準醫療與在地照護

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院於今（1）日舉行院長卸任暨新任交接典禮，由成大醫院院長李經維親自監交，卸任院長吳晉祥將印信交予新任院長何宗憲，象徵守護雲林鄉親健康的使命正式傳承。典禮現場貴賓雲集，包括立法委員張嘉郡、雲林縣副縣長陳璧君、國立成功大學校長沈孟儒、醫學院院長鄭修琦、雲林縣醫師公會代表及各界賢達到場觀禮，共同見證斗六分院醫療發展的重要時刻。

卸任院長吳晉祥自109年上任以來，憑藉家庭醫學與醫學工程的背景，擴展院內與社區醫學照護，建全資訊數位建設與行政實務，提升服務品質與效率，朝全人照護之方向前進。另外，在面對近年疫情的挑戰時，吳院長始終堅守第一線，不僅穩固了醫院的防疫網絡，更在轉型發展中優化了多項醫療資訊系統與硬體設備。更於114年7月成功籌畫引進「256切高階電腦斷層掃描儀」，開啟雲林精準醫療時代，讓鄉親無需遠赴外縣市檢查。他致詞時感性表示，這6年來與分院同仁並肩作戰，由衷感謝同仁將醫療視為志業的使命感。

新任院長何宗憲表達了承先啟後的決心，強調未來將在吳院長奠定的堅實基礎上，針對雲林地區人口結構的需求，進一步深化預防醫學與精準醫療服務，並致力於提升偏鄉醫療的可近性。透過與總院、縣府及地方醫療院所的緊密連結，他期許帶領團隊持續茁壯，讓成大醫院斗六分院不僅是民眾最信賴的健康照護醫院，更是醫護同仁能盡情發揮專業、實現理想的工作環境。

監交人成大醫院院長李經維也在典禮中肯定了吳晉祥院長的卓越貢獻，並期勉新任團隊能持續精進醫療品質。李院長強調，總院將始終作為斗六分院最強大的後盾，共同為雲林鄉親營造更完善的醫療環境。交接典禮最後在溫馨的獻花與合影中圓滿落幕，象徵斗六分院正式開創守護地方健康的新格局。