成大醫院辦理「呼吸健康週」提升全民對肺阻塞的早期警覺

成大醫院胸腔內科醫師郭鈞瑋進行「慢性阻塞性肺病（COPD）共病的預防與照護」衛教，說明早期症狀與高風險族群應注意事項。（成大醫院提供）

記者林怡孜／台南報導

每年十一月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日」（World COPD Day），今年國際主題為「Short of Breath, Think COPD」，提醒民眾若出現不明原因的喘、咳、痰等症狀，應及早關注肺部健康。國立成功大學醫學院附設醫院響應國際倡議，特別規劃「呼吸健康週」系列活動，透過互動式策展與衛教宣導，帶領民眾深入認識慢性阻塞性肺病（COPD），強化預防與早期診斷觀念。

成大醫院表示，「呼吸健康週」以圖像化展示與體驗設計，系統性介紹COPD的成因、症狀、危險因子及治療方式，讓艱深的醫療知識轉化為貼近日常生活的健康資訊。副院長林鵬展指出，策展核心不只是傳遞醫學知識，更希望引導民眾重新覺察自己的呼吸狀態，理解「喘」並非單純老化或體力下降，而可能是肺功能退化的警訊，進而採取實際的健康行動。

慢性阻塞性肺病為一種進行性肺部疾病，在台灣成人族群中盛行率約為百分之九至十，長期位居國人十大死因之一，然而實際接受診斷與治療的患者卻不到三分之一。成大醫院胸腔內科醫師郭鈞瑋指出，長期咳嗽、咳痰、活動時容易喘，都是常被忽略的早期症狀，若未及時檢查，可能錯失治療時機。吸菸、二手菸、空氣污染、廚房油煙、工業粉塵，以及氣喘控制不佳，皆為肺阻塞的重要危險因子。

成大醫院醫療團隊響應世界慢性阻塞性肺病日，攜手推動「呼吸健康週」活動，呼籲民眾關注肺部健康、及早預防肺阻塞。（成大醫院提供）

郭鈞瑋醫師說明，穩定控制COPD需掌握四大核心策略，包括戒菸、規律使用吸入型藥物、避免刺激性環境，以及維持適度運動與呼吸復健。透過「呼吸健康週」的推動，成大醫院期盼提升社會大眾對COPD的認識，鼓勵高風險族群及早檢查、及早治療，讓更多人能守住肺功能、自在深呼吸，共同打造更健康的生活環境。