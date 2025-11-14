成大醫院響應世界糖尿病日 「五指承諾」宣誓共創健康續航力

「五指承諾」宣誓儀式，大家齊舉右手，朗誦行動口號，齊心打造糖友友善環境





11月14日為「世界糖尿病日」，成大醫院14日舉辦「職場支持力，就是糖友續航力」活動，響應聯合國世界糖尿病日主題「糖尿病與健康」，並聚焦「糖尿病與職場」議題，倡議全社會共同關注糖尿病患者在生活與工作中面臨的挑戰，透過理解與支持，攜手打造更友善的健康環境。

活動現場舉行「五指承諾」宣誓儀式，參與人員齊舉右手，朗誦「理解、接納、關心、促進、行動」五大行動口號，象徵打造糖友友善職場的決心。活動安排包括根秀欽老師主講「幸福職場五力圈」講座，分享職場支持糖友的實務策略；以及陳怡臻教練帶領的「椅子肌力＋彈力帶運動」體驗，鼓勵民眾在工作之餘適度活動筋骨，養成職場健康習慣，現場氣氛熱絡、互動溫馨。

成大醫院糖尿病防治中心歐弘毅主任指出，糖友在日常生活中需嚴謹控糖，而在工作環境則可能面臨外界的誤解或不便，進而影響心理健康與自信心。歐主任呼籲：「職場的理解與支持，是糖友持續健康生活的關鍵續航力。」友善的職場環境，能讓糖友穩定病情、獲得適當照護，維持良好的工作表現與生活品質。

糖尿病照護不僅限於醫療，更需要職場、家庭與社會共同支持，才能讓糖友無後顧之憂地穩健前行。透過此次活動，成大醫院喚起更多對糖友處境的理解與尊重，攜手打造健康、無障礙的友善職場，讓每位糖友都能自在生活、安心工作。

